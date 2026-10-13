Resumen: En el ámbito nacional, solo 24 universidades colombianas, entre públicas y privadas, lograron cumplir con los exigentes criterios de elegibilidad del ranking

El ITM, único en su categoría en Colombia dentro del prestigioso World University Rankings

La Institución Universitaria ITM celebra un hito histórico al posicionarse, por tercer año consecutivo, en el World University Rankings de Times Higher Education (THE), la evaluación de desempeño universitario más completa y rigurosa del mundo. Este prestigioso listado global analizó en su más reciente edición a 2.297 instituciones de 118 países y territorios, destacando el trabajo y la excelencia de la educación superior a nivel internacional.

En el ámbito nacional, solo 24 universidades colombianas, entre públicas y privadas, lograron cumplir con los exigentes criterios de elegibilidad del ranking, los cuales se basan en 17 indicadores agrupados en cinco áreas clave: docencia, entorno e investigación, calidad investigativa, compromiso con la industria y perspectiva internacional. Lo sobresaliente de esta edición es que el ITM se consolida como la única institución universitaria del país en figurar en el listado global.

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Este reconocimiento ratifica el impacto del trabajo articulado de toda la comunidad académica y administrativa del ITM, sustentado en datos de publicaciones indexadas en Scopus y encuestas especializadas a nivel mundial. Estar en este grupo demuestra que la institución no solo imparte conocimientos, sino que impulsa la investigación de vanguardia, la innovación y la transferencia tecnológica al servicio de la sociedad.

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Con este logro, el ITM reafirma su compromiso con la transformación de Medellín y Colombia, consolidándose como un referente de calidad académica con sentido humano e internacional.