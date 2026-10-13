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El ITM, único en su categoría en Colombia dentro del prestigioso World University Rankings

El ITM se consolida como la única institución universitaria del país en figurar en el listado global

Publicado por: SoloDuque

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Foto: Cortesía
El ITM, único en su categoría en Colombia dentro del prestigioso World University Rankings

Resumen: En el ámbito nacional, solo 24 universidades colombianas, entre públicas y privadas, lograron cumplir con los exigentes criterios de elegibilidad del ranking

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La Institución Universitaria ITM celebra un hito histórico al posicionarse, por tercer año consecutivo, en el World University Rankings de Times Higher Education (THE), la evaluación de desempeño universitario más completa y rigurosa del mundo. Este prestigioso listado global analizó en su más reciente edición a 2.297 instituciones de 118 países y territorios, destacando el trabajo y la excelencia de la educación superior a nivel internacional.

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Foto: Cortesía

En el ámbito nacional, solo 24 universidades colombianas, entre públicas y privadas, lograron cumplir con los exigentes criterios de elegibilidad del ranking, los cuales se basan en 17 indicadores agrupados en cinco áreas clave: docencia, entorno e investigación, calidad investigativa, compromiso con la industria y perspectiva internacional. Lo sobresaliente de esta edición es que el ITM se consolida como la única institución universitaria del país en figurar en el listado global.

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Foto: Cortesía

Este reconocimiento ratifica el impacto del trabajo articulado de toda la comunidad académica y administrativa del ITM, sustentado en datos de publicaciones indexadas en Scopus y encuestas especializadas a nivel mundial. Estar en este grupo demuestra que la institución no solo imparte conocimientos, sino que impulsa la investigación de vanguardia, la innovación y la transferencia tecnológica al servicio de la sociedad.

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Con este logro, el ITM reafirma su compromiso con la transformación de Medellín y Colombia, consolidándose como un referente de calidad académica con sentido humano e internacional.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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