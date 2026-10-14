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Resumen: La Institución Universitaria de Medellín -ITM- convoca a deportistas convencionales y paralímpicos a una jornada virtual informativa este jueves 15 de octubre para conocer programas académicos, condiciones de acceso y rutas de flexibilidad curricular.

El ITM abre sus puertas a atletas y paratletas: estudie sin frenar su carrera de alto rendimiento

Minuto30.com .- La Institución Universitaria ITM de Medellín abrió una convocatoria especial orientada a deportistas de alto rendimiento del orden local, departamental y nacional —incluyendo de manera prioritaria a atletas paralímpicos— interesados en iniciar o continuar sus estudios de educación superior sin suspender sus calendarios de entrenamiento ni sus competencias oficiales.

A través de la Dirección de Bienestar Institucional, la entidad distrital presentará sus políticas de inclusión, beneficios de matrícula, acompañamiento integral y rutas de flexibilidad académica concebidas para articular el talento deportivo con la formación profesional.

El encuentro, de carácter gratuito y abierto a toda la comunidad deportiva de la región, se desarrollará en modalidad virtual este jueves 15 de octubre, entre las 11:00 a. m. y las 12:30 p. m., a través de la plataforma Microsoft Teams. La sesión contará de principio a fin con servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana (LSC), garantizando plena accesibilidad para personas sordas o con discapacidad auditiva.

El reto de la doble carrera: formación profesional y alta competencia

Uno de los mayores dilemas que afrontan los atletas y paratletas en Colombia radica en la disyuntiva entre dedicarse de lleno al deporte de élite o postergar indefinidamente su educación universitaria. Las extenuantes jornadas de entrenamiento a doble turno, las concentraciones en villas deportivas, las giras competitivas y los procesos de recuperación física suelen chocar contra los esquemas universitarios rígidos.

Bajo la premisa «tu talento deportivo y tu proyecto profesional pueden ir de la mano», el ITM diseñó un modelo de permanencia estudiantil que reconoce formalmente la condición deportiva del estudiante. Esta estrategia contempla:

Flexibilidad y adaptación académica: Ajuste concertado de calendarios de evaluaciones, entregas de trabajos y exámenes extraordinarios cuando coincidan con concentraciones de selecciones departamentales o certámenes del ciclo olímpico y paralímpico.

Tutorías y nivelación personalizada: Apoyo pedagógico continuo por parte de docentes tutores para evitar rezagos temáticos durante periodos de competencia prolongada fuera del Valle de Aburrá.

Acompañamiento psicosocial y de salud: Asistencia integral desde Bienestar Institucional en áreas como psicología deportiva, fisioterapia, reacondicionamiento y orientación nutricional complementaria.

Inclusión activa para deportistas paralímpicos

La convocatoria destaca un componente central de equidad e inclusión enfocado en los paratletas que representan a Antioquia y a Colombia en disciplinas adaptadas (como paratletismo, paranatación, baloncesto en silla de ruedas, golbol, boccia o paracycling).

El ITM dispone de una infraestructura física accesible en sus distintos campus (Robledo, Fraternidad, Floresta, Castilla y Prado), complementada con recursos pedagógicos y herramientas tiflotécnicas para estudiantes con movilidad reducida o diversidad funcional. La incorporación de interpretación en Lengua de Señas Colombiana durante la jornada informativa reafirma el compromiso de la institución por derribar cualquier barrera de comunicación o acceso a la oferta tecnológica y profesional.

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Oferta de programas y cómo participar en la jornada

Durante los noventa minutos de la sesión, directivos y coordinadores académicos explicarán en detalle el portafolio de programas tecnológicos, profesionales universitarios y de posgrado con los que cuenta la institución, abarcando áreas de ingeniería, ciencias económicas, artes, humanidades y tecnologías de la información:

Fecha del evento: Jueves 15 de octubre.

Horario: De 11:00 a. m. a 12:30 p. m.

Modalidad: Virtual interactiva mediante la plataforma Microsoft Teams.

Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben registrar sus datos de contacto y antecedentes deportivos en el enlace oficial habilitado: https://bit.ly/AtlettasITM.

Requisitos y condiciones de ingreso: En el espacio se resolverán inquietudes sobre homologaciones, reconocimiento de méritos deportivos para incentivos económicos o descuentos de matrícula, y los pasos formales para formalizar la inscripción institucional de cara a los próximos periodos académicos.

Con esta iniciativa, el ITM consolida su rol como institución de educación superior pública comprometida con el desarrollo social de Medellín, ofreciendo un entorno donde los podios deportivos y los títulos universitarios no sean metas excluyentes, sino proyectos complementarios para toda la vida.