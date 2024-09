Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El inglés Luke Donald, que capitaneó al equipo de Europa que se alzó ante el de Estados Unidos con la Copa Ryder 2023, celebrada en el Marco Simone de Roma, estará de nuevo al frente del conjunto europeo en la edición de 2025, que se disputará en el Bethpage Black de Nueva York, según confirma el DP World Tour.

Luke Donald, de 45 años y que condujo a Europa a la victoria sobre Estados Unidos, por 16,5 a 11,5, será el primer europeo que repetirá capitanía, tras lo realizado por Bernard Gallacher, que estuvo en el cargo en tres ediciones consecutivas de la Copa Ryder (1991, 1993, 1995).

Además, el inglés intentará convertirse en el segundo capitán europeo en lograr la Copa Ryder tanto en casa como en terreno estadounidense. Con anterioridad lo logró Tony Jacklin, que conquistó el doblete en 1985 (en The Belfry, Inglaterra) y en 1987 (en Muirfield Village, Ohio).

“Estoy encantado y honrado de haber tenido la oportunidad de liderar el equipo de Europa en la 'Ryder Cup' una vez más. Las grandes oportunidades no aparecen muy a menudo en la vida y creo firmemente que cuando lo hacen, hay que agarrarlas con ambas manos; este es uno de esos momentos", comenta Luke Donald, en declaraciones facilitadas por el DP World Tour.

Donald apareció como jugador en el último equipo europeo que ganó en suelo americano en Medinah Country Club en 2012, cuando lideró al equipo del español José María Olazábal en individuales, asegurando el primer punto azul en el tablero en una de las remontadas más famosas de la historia del concurso bienal.

En total, representó a Europa en la Copa Ryder en cuatro ocasiones como jugador, formando parte de un equipo ganador en las cuatro ocasiones, aportando 10,5 puntos en sus 15 partidos.

Por ello, Luke Donald no duda en afirmar que la Copa Ryder significa mucho para él: "Así que volver a ser capitán y tener la oportunidad de crear más historia al convertirme en el segundo capitán europeo en ganar consecutivamente es emocionante"·.

“No hay duda de que ser capitán fuera de casa es una tarea difícil. Pero nunca he rehuido los desafíos a lo largo de mi carrera y es precisamente el tipo de cosas lo que me motiva. No veo la hora de llevar otro equipo de 12 personas a Bethpage en 2025”, añade.

Por: EFE