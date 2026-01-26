Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La banda de rock alternativo Portugal. The Man regresará a Bogotá el próximo 7 de mayo para un show íntimo en el Royal Center, marcando su reencuentro con el público colombiano tras 11 años de ausencia. Liderada por John Gourley, la agrupación de Alaska presentará un recorrido por sus grandes himnos del indie como "Feel It Still" y temas de su álbum más reciente, consolidando una propuesta que mezcla psicodelia y pop experimental; las entradas estarán disponibles en preventa desde el 27 de enero y para el público general el 30 de enero a través de TuBoleta.

El indie rock de Alaska aterriza en Bogotá: Portugal. The Man confirma show íntimo en el Royal Center

¡La espera terminó para los fans del rock alternativo! Tras más de una década desde su primera visita, Portugal. The Man regresa a Colombia para ofrecer una noche cargada de psicodelia, nostalgia y beats contemporáneos. La cita será el próximo 7 de mayo en el Royal Center de Bogotá.

La banda liderada por John Gourley y Zach Carothers, ganadora del Grammy y referente indiscutible del género, promete un recorrido por los himnos que definieron el sonido indie de la última década. El concierto no solo celebrará sus grandes éxitos, sino que será la vitrina perfecta para presentar “CHRIS BLACK CHANGED MY LIFE” (referenciado como parte de su evolución reciente), su material más íntimo y consciente hasta la fecha.

Un reencuentro tras 11 años

Para los seguidores más antiguos, este show tiene un tinte especial. La última vez que la agrupación pisó suelo capitalino fue en 2014, en un recordado paso por Armando Records. Este regreso al Royal Center marca una evolución hacia un escenario más robusto, pero manteniendo la esencia íntima y cercana que caracteriza sus presentaciones en vivo.

Setlist de lujo

El público podrá corear en vivo temas que se volvieron virales y generacionales, tales como:

“Feel It Still” (el hit global que los catapultó al mainstream).

“So Young” y “Live In The Moment”.

“Modern Jesus”, un clásico de su etapa más psicodélica.

Nuevos sonidos de su décimo álbum de estudio.

Nota importante: El evento es exclusivo para mayores de 18 años.

Este concierto llega de la mano de Breakfast Live, quienes apuestan por una experiencia que conecte la libertad artística de la banda con la energía vibrante del público bogotano.