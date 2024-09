Un grave incendio forestal se presentó en Santa Elena sobre las 11:00 de la mañana del viernes 8 de diciembre.

Por fortuna, siendo las 2:00 de la mañana, y luego de casi 15 horas de trabajo pudo ser controlado.

Se calcula que se quemaron al menos 20 hectáreas de vegetación, sin contar las afectaciones a la fauna silvestre.

Esta emergencia se dio exactamente en la vereda Media Luna y fue atendida por un camión cisterna y 25 unidades bomberiles.

Asimismo se articularon organismos de socorro como Cruz Roja y Defensa Civil.

¿Por qué tardó tanto tiempo en ser controlado el incendio?

Una de las razones que dificultaron el control, fueron las condiciones topográficas del terreno.

Pues su ubicación impedía el acceso de los bomberos a algunos puntos, por lo que se activó un helicóptero para que realizara 12 descargas de 520 litros de agua a través de un bamby bucket.

El cuerpo de Bomberos de Medellín, inicialmente tuvo que realizar la evacuación preventiva de dos casas que estaban cerca al fuego y por fortuna, este fue controlado y ninguna de ellas salió afectada

De momento, aún hay una tripulación del cuerpo de bomberos en la vereda inspeccionando el terreno y descartando una posible reactivación.

En lo que va corrido del años Bomberos Medellín ha atendido 198 incendios de cobertura vegetal bajo la influencia del fenómeno de El Niño.

Recomendaciones para evitar estas tragedias

Es por eso que desde DAGRD recomendamos no hacer quemas en zonas verdes, no dejar basura en zonas boscosas, no arrojar vidrios en estos lugares y apagar completamente las fogatas.

