Buenos Aires, 10 dic (EFE).- El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, expresó este domingo su compromiso para apoyar al nuevo Gobierno de Argentina del presidente Javier Milei.

"Desde el IICA todo nuestro compromiso para apoyar al nuevo Gobierno y al futuro secretario de Agricultura", dijo Otero en un mensaje en la red social X (antes Twitter) tras participar este domingo en la ceremonia de investidura de Milei.

Otero, de nacionalidad argentina, expresó su "saludo al flamante presidente de mi país" a quien le deseó "todos los éxitos en esta nueva gestión que se inicia".

El IICA y Argentina tienen en curso una serie de iniciativas, entre las cuales se destaca una que apoya proyectos de bioeconomía en las Américas.

En noviembre pasado el IICA informó que mediante una alianza de cooperación con el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación argentino se pondrán en marcha los proyectos en áreas vinculadas al desarrollo de biomateriales, biorrefinerías de residuos, bioenergías, bioinsumos y bioemprendimientos.

Milei, que estará en el poder hasta 2027, aseguró este domingo en su primer discurso como jefe de Estado que la "herencia" que deja el kirchnerismo es la peor que haya recibido nunca un gobierno argentino y anunció que aplicará un duro ajuste y que habrá "estanflación" durante varios meses.

"Lamentablemente, tengo que decirlo de nuevo: no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al 'shock'", aseveró Milei al hablar ante la multitud congregada a las puertas del palacio del Congreso argentino tras tomar posesión.

Por: EFE