Guns N. Roses se presenta este fin de semans en Bogotá y aún no habrian entregado la documentación requerida el organizador.

la Administración distrital trabaja para que cada evento masivo sea seguro para todas y todos. Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), entregó detalles del acompañamiento y acompañamiento de seguimiento al escenario Vive Claro, ubicado en la localidad de Teusaquillo.

“Los eventos en Bogotá pueden desarrollarse de manera segura. Desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) contamos con modelos de planes de emergencia y contingencia que deben ser observados por quienes desarrollan este tipo de actividades. Para el caso especial de Vive Claro, que es un escenario nuevo, que tiene una construcción no convencional, pues todos los aspectos técnicos deben ser aclarados por parte del constructor y el administrador del lugar”, señaló Guillermo Escobar, director del IDIGER.

Añadió que, en el caso particular, en el mes de julio, presentaron una información para desarrollar un primer evento: un concierto con Jessi Uribe y Paola Jara, el cual, al no contar con todas las condiciones técnicas de su estructura, fue desarrollado sólo en gramilla.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

“Posterior a esa fecha, se presentaron documentos firmados y avalados por varias empresas de ingenieros que daban cuenta de las condiciones de seguridad de las graderías y de todo el lugar en general. En este desarrollo de concierto, se efectuaron mediciones de vibraciones y otros elementos particulares de la estructura, los cuales conllevaron a solicitar mayor documentación (…) para el proceso de trámite del concierto de Kendrick Lamar, no fue entregada de manera oportuna y técnica, que diera cuenta de todas las condiciones de seguridad”, apuntó el director del IDIGER.

En esa línea, agregó: “Esperamos que los organizadores de todos los eventos en Bogotá entreguen de manera oportuna y completa toda la información técnica que dé cuenta de las condiciones de seguridad a quienes asisten”.