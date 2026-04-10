¡El humo los tiene ahogados! Bahía Solano pide ayuda por incendio en botadero de basura

Resumen: La situación en el Pacífico chocoano ha pasado de ser una preocupación a una auténtica crisis de salud pública y ambiental. Desde hace una semana, los habitantes de Bahía Solano respiran aire contaminado debido a un incendio descontrolado en el botadero de basura local, lo que ha desatado una ola de enfermedades respiratorias en la comunidad.

Minuto30.com .- Una espesa nube de humo tóxico cubre hoy los cielos de Bahía Solano. La conflagración, originada hace siete días en el botadero de residuos sólidos a cielo abierto del municipio, ha escalado hasta convertirse en una grave emergencia ambiental que tiene en alerta máxima a las instalaciones médicas y a la comunidad en general.

El incendio consume toneladas de desechos, liberando partículas venenosas que ya se extienden por un radio de más de 18 kilómetros. Esta barrera de humo no solo ha oscurecido el panorama, sino que ha comenzado a afectar las operaciones aéreas de la región, aislando aún más al municipio.

Crisis de salud pública

Los centros médicos locales ya reportan un aumento preocupante de pacientes afectados por la exposición prolongada al humo. Los síntomas más comunes incluyen severos problemas respiratorios y grave irritación en la vista. Como es habitual en este tipo de emergencias, la población más vulnerable está conformada por los niños y los adultos mayores, quienes se están llevando la peor parte de esta crisis ambiental.

La conflagración, cuya causa principal es un incendio incontrolable de residuos en el botadero a cielo abierto, ajusta ya una semana ininterrumpida de actividad. El impacto de las llamas y la densa columna de humo ha provocado afectaciones secundarias críticas, alterando la conectividad del municipio con la restricción de las operaciones aéreas y generando severos daños ambientales que ya se extienden en un radio de 18 kilómetros.

Bajo este alarmante escenario, la población que se encuentra en riesgo inminente por la exposición constante a estas toxinas aéreas está conformada principalmente por los niños, los adultos mayores y, en general, todos los habitantes del casco urbano.

“No tenemos la maquinaria”: El SOS del Personero

A pesar de los esfuerzos incansables del Cuerpo de Bomberos local y de las directrices trazadas en el reciente comité de prevención del riesgo convocado por la Alcaldía Municipal, la realidad es abrumadora: Bahía Solano no cuenta con la maquinaria pesada ni los implementos técnicos necesarios para mitigar el fuego subterráneo de la basura.

Ante este panorama desalentador, el Personero Municipal, Carlos Mario Cardona Pérez, elevó una denuncia pública y un clamor urgente al Gobierno Nacional:

“La gente se está enfermando. Los bomberos están haciendo todo lo posible con el apoyo de otras entidades, pero hasta el momento no se ha podido. Se requiere apoyo y maquinaria urgente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para contrarrestar esta situación”.

No abra puertas y ventanas… mientras llega UNGRD

La falta de capacidad instalada en los municipios de sexta categoría para atender desastres de esta magnitud exige una respuesta inmediata por parte de la UNGRD.

Mientras la ayuda nacional aterriza, la recomendación para los habitantes de Bahía Solano es mantener puertas y ventanas cerradas, y utilizar mascarillas para filtrar parte de las toxinas del aire.