A través de su cuenta de X, el periodista Daniel Samper Ospina, compartió la noticia del fallecimiento de su perro ‘Serafín’, a quién encontró muerto en su cama hace algunos días.

Samper dio a conocer su pérdida con unas sentidas palabras que también usó en su columna de la revista Cambio, titulada ‘La mascota de mi vida’.

“Hace unos días murió mi perro Serafín. Lo encontré al borde de mi cama, donde solía acostarse a la espera de que yo me despertara. Su muerte estuvo libre de estridencias; simplemente se deslizó hacia la quietud total, sin sobresaltos, con el último gesto de lealtad de morir junto a mí”, inició diciendo el periodista en el texto que acompañó su publicación en X.

Su ahora fallecida mascota, lo acompañó por varios años, desde que lo adoptó porque nadie lo quería por ‘feito’.

#LaMascotaDeMiVida Hace unos días murió mi perro Serafín. Lo encontré al borde de mi cama, donde solía acostarse a la espera de que yo me despertara. Su muerte estuvo libre de estridencias; simplemente se deslizó hacia la quietud total, sin sobresaltos, con el último gesto de… pic.twitter.com/WUKTgWlcWK — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 26, 2023

“No me acomodo a la idea de que, en el parpadeo de una mañana de sábado cualquiera, mi amigo Serafín haya dejado de respirar; mucho menos a la realidad de que nunca más volveré a verlo: mi amigo Serafín, el guardián de las horas normales que se arrastraban en el día; la presencia que me cobijaba con un amor limpio que no hice nada para merecer”, agregó.

El periodista conoció a ‘Serafín’ en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, donde estuvo sin encontrar un hogar, durante más de dos años.

Desde ahora el programa ‘NotiDanny’, que Samper emite por Youtube, tendrá dedicada su sección ‘Serafín’, dedicada a mascotas que buscan una familia que los adopte.

Para más noticias de Colombia.