La Supercopa 2026 de hockey patín en Antioquia define al gran campeón anual este sábado en la renovada Cancha Panamericana. Foto: Cortesía Liga de Patinaje de Antioquia

El hockey patín antioqueño abre su temporada 2026 con la Supercopa

Este sábado 31 de enero, el hockey patín en Antioquia retoma oficialmente su actividad competitiva con la disputa de la Supercopa 2026.

Este certamen, que ya se ha consolidado como una tradición en la región, enfrenta a los equipos que se coronaron campeones de la Copa Antioquia en cada uno de los semestres del 2025 para definir al mejor del año en un duelo único.

La jornada deportiva tendrá como escenario la Cancha Panamericana de la Liga de Patinaje de Antioquia.

Además de la importancia del título, este evento servirá para inaugurar oficialmente las recientes remodelaciones realizadas por el INDER Medellín en este emblemático recinto.

Julián Osorno Cardona, presidente de la Liga, destacó que iniciar el calendario departamental en un escenario renovado brinda un marco especial para la competencia.

La definición de la Supercopa se llevará a cabo en dos categorías masculinas a las 3:30 p.m. en la categoría Sub-19, Sabaneta HC vs. Super Patín varones.

Por otra parte a las 4:30 p.m. en la categoría Mayores, Sabaneta HC vs. Super Patín San Pío.

Este evento funciona como la antesala perfecta para el inicio de la Copa Antioquia, el campeonato semestral que se mantiene como referente a nivel nacional.

Gracias a este sistema de torneos, la Liga de Patinaje de Antioquia garantiza que los clubes adscritos mantengan un ritmo de competencia constante durante todo el año.

