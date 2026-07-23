El cantante Ruben Blades presenta en concierto su trabajo más reciente, Salswing!, en el Movistar Arena de Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

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Resumen: Ya se encuentra activa la preventa de boletería a través de TuBoleta para el regreso de Rubén Blades a Medellín el próximo 21 de noviembre de 2026 en el DAVIArena. Acompañado por la Roberto Delgado Big Band, el ícono panameño presentará su "Fotografías Tour", un espectáculo que celebra más de 50 años de legado musical combinando las canciones de su reciente álbum ganador del Latin Grammy con clásicos inmortales de la salsa como "Pedro Navaja", "Decisiones", "Plástico" y "Amor y Control".

El histórico Rubén Blades llega a Medellín: será uno de los primeros artistas en cantar en el DaviArena

La espera llegó a su fin para los fanáticos de la salsa en Colombia. Este miércoles se activó oficialmente la preventa de boletería para el esperado regreso de Rubén Blades a Medellín, programa que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre de 2026 en el escenario del DAVIArena, acompañado por la Roberto Delgado Big Band.

El «Poeta de la Salsa» llegará a la ciudad en el marco de su «Fotografías Tour», una gira internacional que celebra más de cinco décadas de historia musical e impacto cultural en América Latina.

Un espectáculo galardonado y lleno de clásicos

El tour toma su nombre del álbum Fotografías, producción galardonada con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Salsa y nominada al Grammy anglosajón como Mejor Álbum de Música Tropical.

Durante la velada, el público antioqueño podrá disfrutar tanto de las canciones de esta reciente producción como de los grandes éxitos que han marcado a varias generaciones, entre los que destacan:

Pedro Navaja

Amor y Control

Decisiones

Buscando América

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Plástico

Junto a la Roberto Delgado Big Band, una de las agrupaciones de salsa contemporánea más destacadas, el cantautor panameño renovará su vínculo especial con la capital antioqueña, donde su última presentación se registró en 2023 durante el evento Viva la Salsa.

Las entradas para este evento ya se pueden adquirir en fase de preventa a través del portal oficial de TuBoleta.