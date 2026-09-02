¡El hijo pródigo regresa! Millonarios sella acuerdo con Alberto Gamero como su nuevo director técnico

Resumen: El estratega samario vuelve a tomar las riendas del equipo embajador tras la intempestiva salida de Fabián Bustos. Gamero declinó a último minuto una oferta del Junior para regresar a su casa en Bogotá.

Minuto30.com .- La familia embajadora vuelve a sonreír. Millonarios FC logró un acuerdo total para el regreso de uno de los técnicos más queridos de su historia reciente: Alberto Gamero será nuevamente el director técnico del equipo profesional, marcando su retorno a la institución albiazul tras haber renunciado en diciembre de 2024.

La operación retorno se gestó en tiempo récord. El entrenador samario tuvo que viajar de urgencia desde Panamá hacia la capital colombiana durante este martes para sentarse a negociar directamente con la junta directiva del club. El objetivo era claro: cerrar su vinculación inmediata para cubrir el vacío dejado por la sorpresiva salida del técnico Fabián Bustos la semana pasada.

Le dijo «no» al Junior por Millonarios

El sorpresivo anuncio se concretó en cuestión de horas y estuvo marcado por un movimiento de última hora en el mercado de fichajes. La firma de Gamero con el conjunto capitalino se dio justo después de que el estratega declinara una avanzada negociación que mantenía para asumir la dirección técnica del Junior de Barranquilla.

La reunión con la directiva de Millonarios se desarrolló en un ambiente amistoso y de total cordialidad. Cabe recordar que la salida de Gamero a finales de 2024 se dio en los mejores términos institucionales; en aquel momento, fue una decisión propia del entrenador, quien argumentó un desgaste natural con el equipo y la afición luego de sostener un proceso ininterrumpido de cinco años en el cargo.

Fecha de debut en el banquillo albiazul

Los hinchas embajadores no tendrán que esperar mucho tiempo para ver nuevamente a ‘Tito’ Gamero dirigiendo en la raya. El club confirmó que el director técnico asumirá el mando de inmediato y su debut oficial en esta segunda etapa está programado para este mismo fin de semana.

Millonarios disputará la fecha 9 de la liga visitando al Deportivo Pereira el próximo domingo 6 de septiembre en el estadio de Palmaseca, un escenario donde Gamero buscará iniciar con pie derecho y devolverle la confianza al plantel.