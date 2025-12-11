El hermoso Perseo se perdió en Manrique La Salle: si lo encontró devuélvalo, el gatico tiene familia

Resumen: Perseo se extravió en Manrique La Salle. Es un macho de 5 años de edad
Minuto30.com .- Se solicita la ayuda urgente de la comunidad para encontrar a un gatico llamado Perseo, que se perdió el pasado 5 de diciembre de 2025.
Perseo se extravió en Manrique La Salle. Es un macho de 5 años de edad y ya se encuentra castrado.
Su familia lo está buscando desesperadamente. Si usted encontró al gatico, ha visto a Perseo o tiene cualquier información que pueda conducir a su paradero, por favor, comuníquese inmediatamente al whatsapp 300 234 6556.
¡Ayude a Perseo a regresar a casa!
