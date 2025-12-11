Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El hermoso Perseo se perdió en Manrique La Salle: si lo encontró devuélvalo, el gatico tiene familia

    Perseo se extravió en Manrique La Salle. Es un macho de 5 años de edad

    Publicado por: SoloDuque

    El hermoso Perseo se perdió en Manrique La Salle: si lo encontró devuélvalo, el gatico tiene familia

    Resumen: Perseo se extravió en Manrique La Salle. Es un macho de 5 años de edad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita la ayuda urgente de la comunidad para encontrar a un gatico llamado Perseo, que se perdió el pasado 5 de diciembre de 2025.

    Perseo se extravió en Manrique La Salle. Es un macho de 5 años de edad y ya se encuentra castrado.

    Sigue al canal de WhatsApp de Mascotas

    Su familia lo está buscando desesperadamente. Si usted encontró al gatico, ha visto a Perseo o tiene cualquier información que pueda conducir a su paradero, por favor, comuníquese inmediatamente al whatsapp 300 234 6556.

    ¡Ayude a Perseo a regresar a casa!

    Aquí más Mascotas Perdidas y en Adopción

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez le rinde cuentas a la ciudad en su segundo año como alcalde

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.