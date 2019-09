El hermano de Harvey Weinstein sabía de su comportamiento como abusador sexual

Salen a relucir nuevos testimonios en el caso de Harvey Weinstein, el predador sexual de Hollywood, y esta vez le tocó el turno a su hermano y socio, Bob Weinstein, quien estaba al tanto de todo e incluso intentó pararlo antes del todo el escándalo.

“Has traído la vergüenza a la familia y a tu empresa a través de tu mal comportamiento. Una vez más, tu reacción fue culpar a las víctimas o minimizar el mal comportamiento de varias maneras. Si crees que no hay nada malo en tu mal comportamiento, entonces avísale a tu esposa y familia”, le escribió Bob a Harvey dos años antes de que se desataran los escándalos y acusaciones por acoso y abuso sexual por parte del productor de Hollywood a infinidad de mujeres de la industria.

Bobo confrontó a su hermano en varias ocasiones y le pidió que se tratara sus problemas con un médico especialista, pues consideraba que su “mal comportamiento” se debía a una “adicción al sexo”.

Estas declaraciones están en una carta inédita que publicará el libro “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement” (Ella dijo: la historia de acoso sexual que ayudó a encender un movimiento)”, de los periodistas del The New York Times Jodi Kantor y Megan Twohey, los primeros en contar lo que sucedía en torno a Weinstein.

En este texto también se sabrá nuevas pruebas que incriminan a Harvey, como memorandos de empleados del “monstruo de Hollywood” que se inquietaban con su comportamiento y hasta lo denunciaban sin éxito alguno. Además, el libro muestra otra víctima más de Weinstein, Rowena Chiu, exasistente de Miramax que recibió un acuerdo en 1998 después de que el productor supuestamente la agredió en una habitación de hotel. Describe por primera vez en su vida que fue silenciada por un acuerdo de confidencialidad y contratada en la productora en un aparente esfuerzo por parte de Weinstein para mantenerla cerca. Luchó con la depresión e intentó suicidarse, pero permaneció en silencio durante casi 20 años e incluso se negó a contarle a su esposo sobre la violación o el acuerdo, tal como publica Infobae.

Además de esto, esta nueva publicación sobre el tema da más información para que se lleve a cabo el caso judicial contra Harvey.