El guardaespaldas de Messi niega salario millonario por cuidar a la ‘Pulga’

Resumen: Yassine Cheuko, el escolta de Lionel Messi, ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre su trabajo y su salario. En primer lugar, Cheuko ha querido aclarar que su misión no es detener a los aficionados que saltan al campo para saludar a Messi. Según sus palabras, esa es una tarea que deberían realizar los miembros de seguridad de los estadios, pero que no siempre hacen bien su trabajo. "Los guardias de seguridad se desconcentran y por eso me toca intervenir", ha declarado Cheuko.