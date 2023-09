in

«El Gordo» Ariel de Lo Sé Todo da la cara después del escándalo y actuación frenando insultos.

Lo Sé Todo fue la comidilla la semana pasada con una gran actuación diga de los Premios India Catalina a la Televisión donde Ariel Osorio y Nanis Ochoa lograron por 24 hrs ser la tendencia nacional del entretenimiento en Colombia. Ahora «el Gordo» o «Gordito» como le dice también la Negra Candela, da la cara después del escándalo ante tantos insultos con un mensaje en el que recuerda que escogió esta carrera del chisme «dando noticias unas buenas y otras que no tanto, agradeciendo el apoyo, que si les gustó a unos y no ha otros, son gajes del oficio», dejando claro que está firme como los músicos del Titanic y ama a todos sus seguidores». Ojo la Negra Candela, afirma que en el Canal no todo es color de rosas y «el presidente del UNO pide que rueden cabezas por lo sucedido». Amanecerá y veremos qué pasa en la historia del Gordo Ariel.

LA NEGRA CANDELA DICE QUE PIDEN CABEZAS DE LO SÉ TODO

