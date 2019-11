“El Gobierno no tiene nada escrito sobre reformas laboral y pensional”: MinTrabajo a propósito del paro

Al referirse al paro nacional que está programado para el jueves 21 de noviembre contra supuestas medidas del Gobierno Nacional, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, planteó que hay ‘noticias falsas’ utilizadas para motivar a esta movilización.

La ministra de Trabajo aseguró en La Fm que algunos de los temas polémicos que se mencionan por algunos promotores de la marcha son falsos e invitó a la ciudadanía a manifestarse en tranquilidad y sin necesidad de recurrir a la violencia.

“El Gobierno sabe que las movilizaciones son un derecho de los colombianos. Lo importante es que se desarrollen en paz para que sean escuchados, porque cuando hay violencia, estas acciones opacan a las manifestaciones”, aseguró Arango en el medio citado.

Al hablar sobre las reformas pensional y laboral, la ministra aseguró que no hay aumento de edad de pensión, resaltando que los derechos adquiridos se respetan; planteó que no se acaba Colpensiones, asegurando que los subsidios que hoy se dan a los pensiones más altas se van a las más bajas, y destacó que el Gobierno no se mueve de estos “inamovibles”.

En reiteradas ocasiones altos funcionarios del Gobierno Nacional, e incluso el presidente Iván Duque, han reiterado que se ha difundido información falsa para convocar a la manifestación programada para el 21 de noviembre, por lo que invitaron a la ciudadanía informarse en torno a dicha información.