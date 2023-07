El Gobierno de Ortega prohíbe a otro periodista nicaragüense regresar a su país

in

Tegucigalpa, 25 jul (EFE).- Las autoridades de Nicaragua prohibieron la entrada al país al periodista nicaragüense Marcos Medina, cuando se disponía, junto con su familia, a regresar a la nación centroamericana procedente de Estados Unidos.

Medina, director del portal digital Medios Confiables y director de noticias del noticiero Seis en Punto de Radio Corporación, una de las principales emisoras de Nicaragua, no pudo abordar el pasado 24 de julio en Miami (EEUU) el vuelo directo en el que iba a regresar a su país, porque, según le comunicó la compañía aérea, las autoridades nicaragüenses le habían denegado la entrada a él y a su familia.

"Quiero confirmar que, en efecto, he sido desterrado de mi patria, junto a mi familia. Ha sido una triste y dolorosa noticia, pero nos llena de esperanza que vendrán mejores tiempos de la mano del Altísimo", escribió este martes Medina en un mensaje divulgado en el medio que dirige.

El comunicador explicó que, "al igual que otros nicaragüenses obligados al destierro, fue notificado a través de la línea aérea que no podía abordar el vuelo de retorno a Nicaragua desde Estados Unidos y no hubo una mayor explicación".

"Sucedió cuando nos disponíamos a regresar a Nicaragua. La aerolínea me notificó que no podíamos abordar por una orientación recibida de parte de las autoridades de Migración de Nicaragua. No hubo mayor explicación", puntualizó.

HABÍA SIDO VÍCTIMA DE ACOSO Y ASEDIO POLICIAL

Según Fuentes Confiables, "en repetidas ocasiones el comunicador fue víctima de acoso en redes sociales por parte de simpatizantes sandinistas y así como de asedio policial en su vivienda".

Medina también sufrió agresiones verbales y amenazas por parte del diputado sandinista Wilfredo Navarro, que impidió su labor periodística en un evento en la entonces Embajada de Taiwán en Managua, donde se encontraba la exministra de Salud Sonia Castro, a quien intentó entrevistar, agregó el medio.

En julio de 2022, Medina renunció a su cargo como jefe de prensa de Noticias 12, que se transmite en Canal 12, según dijo, "por cambios en la política editorial de ese medio de comunicación, que decidió no publicar la versión completa de una entrevista realizada a Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde se le consultó por el financiamiento al Gobierno de Ortega a pesar de las violaciones a los derechos humanos".

El periodista sostuvo que él siempre se ha apegado al profesionalismo y objetividad.

"He tenido una visión amplia para atender las diversas opiniones, aún en medio de la polarización que se vive en la sociedad nicaragüense", afirmó.

Al menos 208 comunicadores nicaragüenses se han marchado del país al exilio por razones de seguridad desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el Gobierno del Ortega, según un informe divulgado el pasado 10 de julio por la red regional Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras los controvertidos comicios de noviembre de 2021, en los que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Por: EFE