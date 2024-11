Buenos Aires, 22 ene (EFE).- El Ejecutivo argentino considera que el lema de los argentinos "debe ser trabajar y salir adelante", en los prolegómenos del paro general convocado para el 24 de enero por la principal central sindical del país, la Confederación General del Trabajo (CGT).

Esa afirmación la hizo este lunes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno), a preguntas de los medios sobre la posible repercusión de la media jornada de huelga planteada por los sindicatos y respaldada por fuerzas políticas y organizaciones sociales de diversa índole.

"Que se entienda que la Argentina que queremos no pasa por el lema del paro, 'Voltear el DNU y voltear la ley (ómnibus)'. El lema de todos los argentinos debe ser trabajar, salir adelante y terminar con tantas décadas de decadencia que nos han hecho mucho daño y han generado un nivel de indigencia histórico" en el país suramericano, señaló Adorni.

No obstante, no quiso valorar lo que se espera de la jornada ni si, como le interrogaron, será un paro "del peronismo contra el Gobierno", y emplazó a los periodistas a analizar el jueves las conclusiones del Ejecutivo de Javier Milei.

La media jornada de paro tendrá lugar entre el mediodía (15.00 GMT) y la medianoche (03.00 GMT) del miércoles 24 e incluye una gran movilización ante el Congreso de la Nación, en Buenos Aires.

En relación con el proyecto de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, denominada 'ley ómnibus' por los 664 artículos que incluye, el portavoz presidencial expresó el deseo del Gobierno de que "esta semana sea tratado".

"Ha sido hasta aquí un trabajo fabuloso que, esperamos, esta semana avance en su trámite legislativo", expresó el vocero en alusión a las seis sesiones desarrolladas en el plenario de comisiones de la Cámara Baja.

También respondió a preguntas sobre las modificaciones que integrarán el texto final del proyecto de ley y reiteró la idea del Gobierno de que no iba a "negociar absolutamente nada".

"Los avances que tuvimos en pos de las modificaciones fue así: entendimos algunas propuestas que significaban mejoras en la ley", destacó Adorni, quien aseveró que el Gobierno de Milei "nunca" va a aplicar un modelo de cambio, extorsión o chantaje para la aprobación de leyes.

El portavoz insistió en que el texto original incluía cambios profundos que al Ejecutivo ya le parecían "suficientes", pero con las mejoras la ley "es superadora".

No obstante, no quiso detallar las modificaciones definitivas por no interferir, dijo, en la labor de otro Poder (Legislativo).

Por: EFE