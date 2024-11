Quito, 30 ene (EFE).- La focalización de subsidios a los combustibles es otra de las opciones que tiene el Gobierno ecuatoriano para recaudar fondos y afrontar el déficit fiscal de alrededor de 6.000 millones de dólares calculado para 2024, más los 4.600 millones de dólares que heredó en pagos atrasados de la Administración anterior.

"En términos de subsidios, nosotros estamos de acuerdo en focalizar los subsidios (a los combustibles)" sin afectar al pueblo ni la competitividad del país, dijo el presidente, Daniel Noboa, en una entrevista con el canal de televisión Ecuavisa.

En esa eventual focalización -añadió- "no se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel".

El intento de otros Gobiernos por eliminar el subsidio a los combustibles generó protestas ciudadanas en las calles, algunas de ellas violentas, como en el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021).

Con excepción de esos dos productos, Noboa comentó que el resto sí es susceptible de eliminar subsidios: "Hay subsidios a la industria, a grandes empresas, así como (a la gasolina) ecopaís y extra (la de mayor consumo)", ambas de 85 octanos.

"Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética en temas eléctricos y en refinamiento nacional", dijo.

Y avanzó que mantiene conversaciones con inversores internacionales que les interesa invertir en refinerías en el Ecuador, de "productos que se puedan consumir en el Ecuador".

Noboa señaló que la "única manera de volver sostenible la eliminación de subsidios en el tiempo, sin transmitirle todo el costo adicional al consumidor, es con mayor eficiencia".

La eventual focalización para eliminar subsidios, que Noboa considera que debería arrancar el segundo trimestre de este año, "tiene que ser progresivo", recalcó.

Actualmente el precio de las gasolinas de 85 octanos como del diésel están congelados, en 2,40 y 1,75 dólares el galón (3,78 litros), respectivamente, gracias a los subsidios del Estado.

Recorte al gasto

El Gobierno, que está a la espera de que la Asamblea Nacional responda a su propuesta de elevar de 12 % al 15 % el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ha anunciado un recorte al gasto público de mil millones de dólares a través de la optimización de instituciones públicas y control de salarios elevados.

"Vamos a volver más eficiente el Estado, hacer que produzca más el Estado, que cada hora hombre del Estado sea más eficiente, que no existan 'pipones' (funcionarios improductivos), que no existan gente que marca tarjeta y desaparece, que no existan nóminas fantasmas", enumeró.

El jefe de Estado aclaró que "en este momento" el Estado no puede contratar a nadie más.

Apoyo internacional

Noboa destacó el respaldo internacional logrado: "Hemos hablado con más de 40 países que nos respaldan, asimismo, grupos empresariales que están viendo el Ecuador ahora con buenos ojos".

Asimismo, dijo que su país ha pagado la deuda externa a tiempo, ha enviado informes a los multilaterales de la situación interna, con el recorte de gastos y el incremento de recaudación para que analicen la situación del país.

"El mundo debe apoyar la situación en la que estamos. Estamos en una situación extraordinaria de guerra, la cual, por lo menos el equivalente al pago de la deuda del año 2025 y 2026 sí debería ser refinanciado o pateado hacia más adelante por la situación extrema en la que vivimos", dijo.

Y comentó que los resultados de su corto mandato, que comenzó el pasado 23 de noviembre, reflejan que "las cosas están mejorando, de que se está reduciendo la violencia, de que estamos viviendo en paz y de que los ecuatorianos se sienten respaldados".

El gobernante fue tajante al aseverar que la manera en que han manejado la economía estos dos últimos meses "no pone en riesgo la dolarización".

"Sí tenemos todavía una capacidad de financiamiento y capacidad de manejo de flujo adecuado y también a los Estados Unidos que nos está respaldando", indicó.

Por: EFE