El Gobierno cubano sube el precio del transporte interprovincial hasta un 468 %

La Habana, 9 ene (EFE).- El Gobierno de Cuba anunció este martes incrementos en las tarifas del transporte interprovincial público -a partir del 1 de marzo- de hasta un 400 % en los autobuses, un 600 % en el ferrocarril y de un 468 % para la aviación.

Al informar las nuevas tarifas, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Ávila, aseguró que las subidas se deben al incremento del costo de los combustibles y los recursos requeridos para el mantenimiento de los equipos.

"Eran precios que hace mucho tiempo no cubren los costos principales de la actividad. No es solo el combustible, sino el resto de esos costos como es la amortización de esos coches, etc.", argumentó el ministro.

En el caso del viaje de La Habana a la provincia oriental Santiago de Cuba explicó que el pasaje de ómnibus que ahora cuesta 255 pesos cubanos (2,10 dólares, al cambio oficial de 120 pesos por 1 dólar) subirá a 717 pesos (5,97 dólares), lo que representa un 181 %, mientras que el de Guantánamo (extremo este) pasa de 280 pesos (2,3 dólares) a 786 (6,55 dólares).

El precio del trayecto en tren desde la capital hasta Santiago se elevará en el caso del servicio regular de 95 pesos cubanos (0,79 dólar) a 670 pesos (5,58 dólares), y el coste del especial (con aire acondicionado) pasa de 132 pesos (1,1 dólares) hasta 820 (6,83 dólares).

El viaje en avión será el que más se encarezca. El boleto de La Habana a Santiago, con precio actual de 1.100 pesos (9,16 dólares) aumentará a 4.200 pesos (35 dólares).

El titular del Transporte señaló que la estructura de costos de la aviación es diferente al resto de los servicios, por eso los precios suelen ser "más altos" y que los vuelos nacionales en la isla se están realizando mediante la contratación de aerolíneas extranjeras.

En el caso del transporte local urbano, suburbano, interurbano, el rural y de lanchas, se mantendrán los preciosa actuales -que como promedio es ahora de 4,92 pesos (0,041 dólar), dado que son los que mueven al grueso de la población para ir al trabajo y a la escuela.

Por su parte, la viceministra del Ministerio de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, apuntó que a pesar de los incrementos, se mantiene la protección a los sectores de la población considerados vulnerables.

En ese sentido, la funcionaria dijo que se mantienen las bonificaciones para niños, estudiantes y las personas en condiciones de discapacidad, así como para las personas que necesiten trasladarse entre provincias y que no tengan condiciones económicas para pagar el transporte, "puede estar cubierto, luego de una valoración específica, por la seguridad social".

Este anuncio de la subida de tarifas al transporte sigue a los realizados este lunes para el precio de la gasolina y el diésel que se quintuplicará a partir del 1 de febrero, con una subida de los 25 pesos cubanos actuales a 132 (1,1 dólares al cambio oficial).

Además, se informó que habrá un alza del 25 % por cada kilovatio (kW) extra que pase el ratio de los 500 kilovatios por hora (kwh).

Por: EFE