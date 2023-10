El Gobierno boliviano denuncia amenazas contra una reunión de organizaciones afines a Arce

in

La Paz, 16 oct (EFE).- El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, denunció este lunes amenazas en contra de la reunión de organizaciones sociales afines al Gobierno por parte de sectores cercanos a Evo Morales y anunció un plan de seguridad para resguardar la cita prevista para el martes.

Del Castillo explicó, en una rueda de prensa, un plan de operaciones con "más de 980 efectivos policiales" que incluye "anillos de seguridad" y otras medidas, para evitar "disturbios" en la concentración a la que asistirán el presidente Luis Arce y el vicepresidente, David Choquehuanca.

El ministro afirmó que quienes "se autodenominan 'evistas'" o afines a Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), "están buscando luto y muerte" en el evento convocado por el Pacto de Unidad, que aglutina a organizaciones y gremios indígenas y sociales oficialista, en el límite entre las ciudades de El Alto y La Paz.

"Les pedimos públicamente a los sectores 'evistas' que dejen de lado sus intenciones violentas. El pueblo boliviano no quiere más luto ni más enfrentamientos", enfatizó.

Del Castillo afirmó que el "evismo" está pagando gente "para generar disturbios" y que los seguidores de Morales irán a la reunión con poleras alusivas a Arce, a las que después quemarán "para iniciar (las) confrontaciones".

Por ello, la Policía Boliviana ha dispuesto concentrar en El Alto al "personal de inteligencia de seis departamentos" para detener de "manera inmediata" a quienes busquen agredir la integridad de cualquier persona, precisó Del Castillo.

"(Quiero) decirles a las exautoridades que no se asusten por este cabildo (reunión), en este cabildo no va a haber la expulsión de nadie, no va a haber la proclamación de ningún candidato", agregó.

Del Castillo mencionó que el propósito de la reunión de las organizaciones sociales es "elaborar un documento político" y generar demandas dirigidas a los distintos poderes del Estado.

La concentración de las organizaciones sociales que respaldan al Gobierno de Arce es una respuesta al congreso del MAS que se celebró a principios de mes y que eligió a Morales como "único candidato" para las presidenciales de 2025.

La pelea entre "evistas" y "arcistas" se profundizó cuando Arce y Choquehuanca descartaron su presencia en el congreso del MAS alegando que las organizaciones sociales que son la base del partido no estaban debidamente representadas.

La ausencia de Arce y Choquehuanca fue asumida por la facción de Morales como una "autoexpulsión" del partido.

Los reportes del Gobierno también han identificado algunos bloqueos en el oriente del país y cercanías a El Alto con la finalidad de impedir que gente de otras regiones participe en la reunión.

Arce y Morales están distanciados en medio de las tensiones internas en el oficialismo que comenzaron a finales de 2021 ante los pedidos del exmandatario de cambiar a algunos ministros que el presidente ignoró.

La pasada semana, Morales denunció un "negocio familiar" de Arce que implica a su hijo, Marcelo Arce Mosqueira, en proyectos de litio y gas, algo que el Gobierno negó.

Por: EFE