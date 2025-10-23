Resumen: Sarmiento Olarte no es un desconocido en el ámbito jurídico y gubernamental. Su hoja de vida es robusta e incluye experiencia crucial en temas de seguridad y derechos humanos

El Gobernador de Santander nombra a un experto en paz y justicia como nuevo alcalde de Bucaramanga

Minuto30.com .- La Alcaldía de Bucaramanga tiene nuevo líder encargado; el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha escogido de la terna entregada por la Coalición Bucaramanga Segura, al abogado Javier Augusto Sarmiento Olarte como el alcalde designado de Bucaramanga, tras la anulación electoral que destituyó a Jaime Andrés Beltrán por doble militancia.

Un Perfil de Alto Nivel para la Capital de Santander:

Sarmiento Olarte no es un desconocido en el ámbito jurídico y gubernamental. Su hoja de vida es robusta e incluye experiencia crucial en temas de seguridad y derechos humanos:

Formación: Abogado con Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, y Especialización en Derechos Humanos y DIH.

Abogado con Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, y Especialización en Derechos Humanos y DIH. Experiencia Reciente: Actualmente, se desempeña como Procurador Delegado para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, un rol vital.

Experiencia en el Ejecutivo y la Procuraduría:

El nuevo alcalde designado cuenta con experiencia de primer nivel en el Gobierno Nacional, lo que le otorga un conocimiento profundo de la administración pública:

Ejerció como Ministro de Justicia y del Derecho (Encargado) .

. Fue Viceministro de Política Criminal .

. Se desempeñó como Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos durante cuatro años.

durante cuatro años. Ocupó cargos de relevancia en la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Designación Basada en la Terna y Requisitos Legales:

La elección de Sarmiento Olarte se dio tras analizar la terna presentada por la Coalición Bucaramanga Segura, el mismo partido que avaló al destituido Jaime Andrés Beltrán. Según el Decreto 553, el abogado «cumple con todas las calidades exigidas por la Constitución y la ley» para asumir el cargo.

Alcaldía transitoria hasta Elecciones atípicas:

Este encargo tiene una vigencia temporal; pues Sarmiento Olarte liderará el municipio hasta que se realicen las elecciones atípicas, las cuales están programadas para el 14 de diciembre de 2025. El decreto de su designación rige a partir de este 23 de octubre.

Aquí más Noticias de Política