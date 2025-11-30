Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    El gatito Apolo se perdió en Robledo Aures ¿Lo has visto?

    Si usted ha visto a Apolo o tiene alguna información sobre su paradero, por favor, comuníquese urgente

    Resumen: Se solicita la colaboración de la ciudadanía para encontrar a "Apolo", un gatito de color blanco con pintas negras que se encuentra extraviado en el noroccidente de Medellín.

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para encontrar a “Apolo”, un gatito de color blanco con pintas negras que se encuentra extraviado en el noroccidente de Medellín.

    Apolo fue visto por última vez en la noche del pasado sábado 29 de noviembre de 2025 en el sector de Robledo Aures, cerca del Colegio Naranjado. Su familia se encuentra angustiada por su ausencia.

    Si usted ha visto a Apolo o tiene alguna información sobre su paradero, por favor, comuníquese urgentemente al WhatsApp de contacto: 3148287360.

