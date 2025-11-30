Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El gatito Apolo se perdió en Robledo Aures ¿Lo has visto?

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para encontrar a “Apolo”, un gatito de color blanco con pintas negras que se encuentra extraviado en el noroccidente de Medellín.

Apolo fue visto por última vez en la noche del pasado sábado 29 de noviembre de 2025 en el sector de Robledo Aures, cerca del Colegio Naranjado. Su familia se encuentra angustiada por su ausencia.

Si usted ha visto a Apolo o tiene alguna información sobre su paradero, por favor, comuníquese urgentemente al WhatsApp de contacto: 3148287360.

