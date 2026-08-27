El futuro no es el 2050

Resumen: El escenario de esta revelación no fue una película de Spielberg, sino el Óvalo Nacional de Patinaje de Veloz de Pekín

Hace un par de años solía imaginar el futuro futurista como un horizonte lejano, etiquetado convenientemente para el 2050. Sin embargo, la realidad acaba de darnos un portazo en la cara: el futuro ya llegó, camina sobre dos piernas de titanio y no hemos querido darnos cuenta. Mientras muchos siguen pensando que la ciencia ficción es solo entretenimiento de Hollywood, la tecnología avanzó a pasos agigantados y se instaló en nuestro presente, transformando por completa la forma en que entendemos el trabajo, el deporte y la supervivencia misma.

El escenario de esta revelación no fue una película de Spielberg, sino el Óvalo Nacional de Patinaje de Veloz de Pekín. Allí se celebró la segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, reuniendo a 666 equipos y más de 2.000 robots de 16 países en 51 pruebas distintas. Si la primera edición en 2025 ya sorprendía con sus 500 participantes, este año vimos a cerca de 1.000 máquinas desfilando en la inauguración, peleando en combates de boxeo, jugando al fútbol y pulverizando récords de atletismo, incluyendo tiempos que dejaron atrás la legendaria marca de Usain Bolt en los 100 metros.

Lo verdaderamente revolucionario de este evento no fue ver a máquinas sin rostro haciendo piruetas, sino el cambio de paradigma. Las pruebas dejaron de hacerse en entornos simulados de laboratorio para trasladarse a escenarios reales: fábricas, hoteles y casas modelo. Los humanoides dejaron de ser meros «juguetes de exhibición» para convertirse en «productividad práctica». Estamos a las puertas de una era donde estas máquinas realizarán las tareas operativas de forma más rápida, precisa y sin el desgaste físico ni emocional que sufrimos los seres humanos.

Esta transición respalda la audaz predicción de Elon Musk para el año 2036, quien asegura que el dinero y el trabajo obligatorio dejarán de ser relevantes. Según el empresario, la inteligencia artificial y los robots generarán tal nivel de automatización que viviremos en una abundancia extrema de bienes y servicios. El trabajo pasará a ser algo opcional, similar a quien cultiva una huerta casera por puro pasatiempo, mientras un ingreso alto universal sostiene la economía. Sin embargo, este escenario utópico plantea un dilema inevitable: ¿qué lugar nos queda cuando la máquina lo hace todo mejor que nosotros?

Resulta ingenuo descartar que la realidad supere a la ficción y que terminemos compartiendo el control del planeta con estas creaciones. Aunque hoy dependen de los operadores humanos, ya existen inteligencias artificiales capaces de comunicarse entre sí, alimentándose continuamente de sus propios aprendizajes sin nuestra intervención. A medida que el ser humano ceda responsabilidades, irá entregando también su cuota de poder. No es descabellado pensar en un futuro con tensiones y enfrentamientos por el control, tal como nos lo advirtió el cine durante décadas.

Los humanoides terminarán ocupando pacíficamente los espacios que la humanidad ha ido abandonando o que ya no encajan en los planos de vida de las nuevas generaciones. Los oficios pesados, la ingeniería civil, la construcción, la medicina de alta precisión, los estratos judiciales e incluso las guerras y el deporte de alto rendimiento serán paulatinamente delegados. Si podemos enviar una máquina sin dolor a reparar una infraestructura crítica o a combatir en un campo de batalla, la pregunta no será si debemos hacerlo, sino por qué tardamos tanto.

Al final, esta revolución no se quedará en los grandes estadios de China ni en los discursos de los magnates tecnológicos. En un tiempo no muy lejano, la llegada del robot será tan cotidiana como la de un electrodoméstico más: compraremos un humanoide para que cocine, haga el aseo, repare las fugas de agua y resuelva los líos domésticos de urgencia. La verdadera incógnita no es cuándo entra el robot a nuestra sala, sino qué haremos los humanos con tanto tiempo libre cuando la máquina tome las riendas de la vida cotidiana.