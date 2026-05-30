Resumen: Uno de los apartados más fuertes de su publicación fue el llamado a proteger la legitimidad democrática y el rechazo a cualquier tipo de injerencia o intimidación

«El futuro está en sus manos»: El emotivo mensaje de Bernie Moreno como observador de las elecciones presidenciales en Colombia

Minuto30.com .- A escasas horas de que se abran las urnas para elegir al próximo presidente de la República (2026-2030), el político estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, emitió un sentido y contundente mensaje dirigido al pueblo colombiano.

Actuando en calidad de invitado y observador internacional por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Moreno aprovechó sus redes sociales para reflexionar sobre la importancia histórica de la jornada democrática de este domingo 31 de mayo.

Los pilares de su mensaje al pueblo colombiano

En su declaración, Moreno dejó claro que, aunque nació en Colombia, su ciudadanía estadounidense le impide votar, por lo que su postura es de profundo respeto hacia el proceso. Estos fueron los puntos centrales de su pronunciamiento:

Soberanía absoluta: Enfatizó que la decisión del próximo liderazgo recae única y exclusivamente en los colombianos, rechazando cualquier tipo de presión externa.

Igualdad democrática: Destacó el poder del voto como el gran igualador social, señalando que al momento de marcar la papeleta, todos los ciudadanos tienen el mismo peso, sin importar su situación económica o región de procedencia.

Lazos binacionales: Resaltó los casi dos siglos de amistad y respeto mutuo entre Estados Unidos y Colombia, forjados en valores comunes de libertad y autodeterminación.

Una mirada al futuro: Calificó las elecciones como «cruciales» para moldear a las futuras generaciones, pero se mostró esperanzado en que Colombia avanzará hacia la prosperidad y la seguridad guiada por la sabiduría de su gente.

«Estas son SUS elecciones»

Uno de los apartados más fuertes de su publicación fue el llamado a proteger la legitimidad democrática y el rechazo a cualquier tipo de injerencia o intimidación:

«Estas son SUS elecciones. La solemne decisión de quién liderará Colombia pertenece exclusivamente al pueblo colombiano, a nadie más. Ni a gobiernos ni ciudadanos extranjeros, ni a voces externas, ni a intereses corruptos, ni a criminales dentro o fuera de sus fronteras soberanas».

Finalmente, Moreno agradeció al CNE por el honor de permitirle presenciar este proceso con transparencia e integridad, y cerró su mensaje con un deseo para la jornada: «Que acudan a las urnas con la mente clara, el corazón firme y la profunda conciencia de la responsabilidad histórica que conlleva su mandato».