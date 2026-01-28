Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Video

    Publicado por: Alejandro Rincón

    “El fútbol no puede seguir cobrando vidas”: El sentido mensaje de Fabián Sambueza tras el asesinato de Camilo Rojas

    Resumen: Fabián Sambueza, referente del Atlético Bucaramanga, expresó su profundo dolor y solidaridad hacia la familia de Camilo Rojas tras su asesinato, lamentando que el fútbol vuelva a cobrarse una vida. El mediocampista hizo un llamado urgente a la paz y al respeto por la vida, instando a todos los hinchas a erradicar la violencia para que el deporte sea un espectáculo seguro donde todos puedan regresar a casa

    El mediocampista y referente del Atlético Bucaramanga, Fabián Sambueza, rompió el silencio tras el trágico fallecimiento de Camilo Rojas, el joven hincha del conjunto “leopardo” que perdió la vida en un hecho violento presuntamente perpetrado por seguidores del Cúcuta Deportivo.

    A través de un video cargado de emotividad, el jugador argentino expresó el dolor que embarga al plantel profesional y envió un mensaje de solidaridad a la familia de la víctima, haciendo un llamado urgente a la tolerancia en el deporte.

    Sambueza inició su intervención enviando un mensaje directo a los seres queridos de Camilo, destacando que el equipo se siente profundamente afectado por la noticia.

    “Hoy aprovecho el video para mandarle un mensaje de aliento, mucha fortaleza y energía positiva para toda la familia de Camilo Rojas, sus amigos y allegados. De parte mía y de todos mis compañeros, queremos mandarles un gran abrazo”, expresó el volante.

    Más allá de las condolencias, el “Chino” Sambueza mostró su frustración ante la recurrencia de estos actos de intolerancia que manchan el fútbol profesional colombiano. El jugador fue enfático en que la rivalidad deportiva jamás debe justificar la pérdida de una vida humana.

    El jugador lamentó que, como figuras públicas, se sientan de manos atadas: “Nos entristece demasiado no poder hacer nada. Otra vez el fútbol se cobra una vida… no puede seguir pasando esto”.

    Instó a los hinchas de todos los equipos a entender que el fútbol es un espectáculo, no una guerra. “Ojalá todos podamos luchar por un fútbol sin violencia, un fútbol en paz”.

    El mediocampista cerró con una reflexión sobre la esencia del deporte: que cada aficionado pueda ir al estadio con la seguridad de “volver a su casa y otra vez abrazarse con cada uno de sus familiares”.

    El asesinato de Camilo Rojas ha generado un fuerte repudio en Santander y en el ámbito del fútbol nacional. Las autoridades avanzan en las investigaciones para capturar a los responsables de este ataque, que se suma a la larga lista de incidentes violentos entre barras bravas en el país.

    Por ahora, el Atlético Bucaramanga y su hinchada guardan luto, mientras las palabras de Sambueza resuenan como una exigencia de paz necesaria para que la pelota no se siga manchando de sangre.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


