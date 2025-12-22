¡Cosecha de gloria! El Fútbol formativo de Atlético Nacional brilla con un 2025 histórico

Atlético Nacional celebró un balance histórico de su Fútbol Formativo, una cosecha de éxitos que ratifica por qué son la cantera más grande del país.

Durante este año, las categorías inferiores no solo compitieron, sino que dominaron escenarios locales, departamentales, nacionales e internacionales.

Los verdolagas en formación, demostraron que el ADN ganador de Atlético Nacional está más vivo y fuerte que nunca en las nuevas generaciones.

La vitrina se engalana ahora con 11 títulos memorables que reflejan el esfuerzo incansable de sus jóvenes promesas.

Desde el dominio total en la Liga Antioqueña con cinco trofeos, pasando por la gloria nacional en las categorías Sub17A y Sub17B, hasta conquistar fronteras con el título de la Copa Pioneros en Uruguay.

Cada gota de sudor derramada en Ibagué, Montería y en cada rincón del país, ha valido la pena para ver la bandera en lo más alto del podio.

Este éxito no es producto del azar, sino de una apuesta institucional gigante por la formación integral.

Al ‘Rey de copas’ además los llena de emoción ver cómo el sueño de llegar al profesionalismo se hizo realidad para muchos talentos.

Entre ellos Royer Caicedo, Cristian Uribe, Juan David Obando, Juan José Rosa, Luis Landázuri, Juan Manuel Rengifo y Andy Batioja.

“Verlos debutar en el primer equipo es el premio mayor a un proceso serio y apasionado, donde el talento se pule con valores y disciplina para entregarle al fútbol colombiano verdaderos referentes”, escribió el equipo.

Atlético Nacional cerró este 2025 con el corazón henchido de felicidad y la mirada puesta en un futuro brillante.

