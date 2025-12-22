¡Cosecha de gloria! El Fútbol formativo de Atlético Nacional brilla con un 2025 histórico

Minuto30
    Atlético Nacional ratifica su liderazgo con un 2025 histórico, sumando 11 títulos y consolidando su cantera como referente del fútbol colombiano. Foto: Atlético nacional
    Resumen: Atlético Nacional consolidó un 2025 histórico para su fútbol formativo, reafirmándose como la cantera más importante de Colombia tras conquistar 11 títulos en competencias locales, nacionales e internacionales. Este éxito, que incluyó trofeos en la Liga Antioqueña, torneos nacionales Sub-17 y la Copa Pioneros en Uruguay, es el resultado de una sólida apuesta institucional por la formación integral y la disciplina. Más allá de las vitrinas, el balance destaca el debut profesional de jóvenes promesas como Royer Caicedo y Cristian Uribe, demostrando que el proceso de divisiones menores sigue siendo la fuente principal de talento para el primer equipo y el futuro del club.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional celebró un balance histórico de su Fútbol Formativo, una cosecha de éxitos que ratifica por qué son la cantera más grande del país.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Durante este año, las categorías inferiores no solo compitieron, sino que dominaron escenarios locales, departamentales, nacionales e internacionales.

    Los verdolagas en formación, demostraron que el ADN ganador de Atlético Nacional está más vivo y fuerte que nunca en las nuevas generaciones.

    La vitrina se engalana ahora con 11 títulos memorables que reflejan el esfuerzo incansable de sus jóvenes promesas.

    Desde el dominio total en la Liga Antioqueña con cinco trofeos, pasando por la gloria nacional en las categorías Sub17A y Sub17B, hasta conquistar fronteras con el título de la Copa Pioneros en Uruguay.

    Cada gota de sudor derramada en Ibagué, Montería y en cada rincón del país, ha valido la pena para ver la bandera en lo más alto del podio.

    Este éxito no es producto del azar, sino de una apuesta institucional gigante por la formación integral.

    Al ‘Rey de copas’ además los llena de emoción ver cómo el sueño de llegar al profesionalismo se hizo realidad para muchos talentos.

    Entre ellos Royer Caicedo, Cristian Uribe, Juan David Obando, Juan José Rosa, Luis Landázuri, Juan Manuel Rengifo y Andy Batioja.

    “Verlos debutar en el primer equipo es el premio mayor a un proceso serio y apasionado, donde el talento se pule con valores y disciplina para entregarle al fútbol colombiano verdaderos referentes”, escribió el equipo.

    Atlético Nacional cerró este 2025 con el corazón henchido de felicidad y la mirada puesta en un futuro brillante.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

