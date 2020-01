El fútbol femenino profesional en Argentina tiene su primera jugadora trans, se trata de Mara Gómez, deportista que fue contratada por el equipo de Villa San Carlos que disputa la liga profesional de AFA.

La atacante de 22 años manifestó a su llegada al nuevo club que por fortuna no ha sufrido de preconceptos en los clubes donde participó. “En todos los clubes que he jugado, siempre me han tratado bien. Todos somos parte del mismo trabajo y nunca me he sentido excluida de ningún elenco”, dijo Mara.

A seis jornadas de que termine el Campeonato Argentino Femenino, Villa San Carlos tiene apenas un punto e intenta a toda costa salir de la zona de descenso.