Resumen: Según los primeros reportes de su círculo cercano, el parte inicial tras la primera sesión de quimioterapia es positivo

El fútbol colombiano se une en torno a la salud de Peluffo: el técnico libra una dura batalla contra el cáncer

Minuto30.com .- El mundo del fútbol profesional colombiano se une en un solo mensaje de apoyo y fortaleza para uno de sus referentes más queridos. Este lunes 6 de abril de 2026, se confirmó que el exfutbolista de 67 años, director técnico y analista deportivo, Norberto Peluffo, ha iniciado formalmente su valiente batalla contra el cáncer de colon.

El reconocido estratega y actual colaborador del Gol Caracol, Norberto Peluffo, comenzó este lunes su tratamiento de quimioterapias en la ciudad de Bucaramanga. Tras sufrir algunos quebrantos de salud en las últimas semanas, los médicos confirmaron el diagnóstico de cáncer de colon, ante lo cual el “Profe” ha reaccionado con la misma entereza con la que enfrentaba los partidos en la cancha.

Según los primeros reportes de su círculo cercano, el parte inicial tras la primera sesión de quimioterapia es positivo. Peluffo permanecerá bajo estrictos chequeos médicos y seguimiento constante en la “Ciudad Bonita”, mientras recibe miles de mensajes de aliento de colegas, jugadores e hinchas de todo el país.

Una vida dedicada al balón

Hablar de Norberto Peluffo es repasar la historia dorada del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Su trayectoria es un espejo de pasión y profesionalismo:

Leyenda en la cancha: Recordado por ser campeón con Atlético Nacional en 1981, además de vestir con orgullo las camisetas de Millonarios, América de Cali, Once Caldas y Deportes Quindío.

Estratega de quilates: Desde la raya, dirigió a los equipos más grandes del país: Nacional, Millonarios, Junior, Bucaramanga y Pereira, además de tener experiencias internacionales en México y Venezuela.

La voz del análisis: En los últimos años, se convirtió en una figura familiar en las pantallas del Gol Caracol, donde su análisis “frentero” y directo de la Selección Colombia se ganó el respeto de la audiencia.

Solidaridad en el FPC

Desde que se conoció la noticia, las redes sociales se han inundado de etiquetas como #FuerzaPeluffo. Compañeros de set y exfutbolistas destacan su calidez humana y su conocimiento enciclopédico del juego.