El Frente Polisario dice que Marruecos se ha visto obligado a permitir la visita del Enviado al Sáhara

Naciones Unidas, 4 sep (EFE).- La primera visita del Enviado de la ONU al Sáhara Occidental al territorio en disputa, que comenzó hoy sin haber sido anunciada previamente, es resultado de que Marruecos se haya "visto obligado" a permitirla, según dijo hoy a EFE el Frente Polisario.

El representante del Polisario ante la ONU, Sidi Mohamed Omar, recordó a EFE que ya en julio de 2022 el Enviado Staffan De Mistura no pudo llevar a cabo esta visita al rechazar las "condiciones previas" que Marruecos le había puesto sobre dónde dirigirse y con quién reunirse en el Sáhara Occidental que administra, algo que fue confirmado en un informe del Secretario General.

El diplomático saharaui recalcó que esta vez Marruecos "se ha visto obligado y no ha tenido otra opción que la de dejar a De Mistura seguir su misión" para sacar el conflicto del bloqueo en que se encuentra.

Según Omar, la visita de De Mistura "no es un regalo de nadie", sino que se debe a "la postura firme del Frente Polisario más la lucha del pueblo saharaui, y en especial de sus activistas pro derechos humanos".

Aun así, reconoció que Rabat ha tenido que dar su visto bueno, lo que le pareció una situación "anormal, puesto que la potencia ocupante no tiene soberanía ni jurisdicción para dar permiso o no a una visita de un responsable de la ONU a un territorio no autónomo".

El representante saharaui dijo que espera que este primer contacto de De Mistura con los saharauis del territorio le sirva para conocer de primera mano su situación de "opresión por la potencia ocupante", y en particular la de los presos políticos y los activistas pro derechos humanos.

De Mistura arrancó su mandato como Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental en octubre de 2021, y desde entonces ha realizado varios viajes a Rabat, Tinduf (sede del Frente Polisario en Argelia), Argel y Madrid, pero aún no había puesto un pie en el territorio hasta hoy.

Antes de viajar a El Aaiún, estuvo en Rabat con el embajador marroquí ante la ONU, Omar Hilale, es decir no fue recibido por nadie de mayor nivel en el ministerio de Exteriores, lo que puede dar una idea de la frialdad que reina entre De Mistura y Marruecos.

De Mistura tiene la difícil tarea de encontrar un terreno común entre Marruecos, que solo acepta una propuesta de autonomía innegociable, con la del Polisario, que exige un referéndum con opción de independencia, lo que tiene el conflicto estancado desde hace más de una década.

Por: EFE