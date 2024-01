El FMLN recuerda los Acuerdos de Paz, en medio de llamados a «no dictaduras» en El Salvador

in

San Salvador, 14 ene (EFE).- Dirigentes y militantes del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) conmemoraron este domingo el 32 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz (1992) entre llamados a "no dictaduras" en El Salvador, país que se encuentra a un poco más de un mes para celebrar elecciones presidenciales.

En estos comicios buscará la reelección el presidente Nayib Bukele a pesar de que la Constitución lo prohíbe y que algunos sectores catalogan esta acción como el comienzo de una dictadura en el país centroamericano.

El candidato presidencial del FMLN, Manuel Flores, llamó a las instituciones del Estado a que se respete la Constitución y el actual proceso electoral.

"Las dictaduras son un fracaso y no queremos nuevamente que ese sea el destino de este país. Ya en 1992 salimos de ahí y no pretendemos regresar nunca más. No se trata de hablar del pasado, sino de hablar del futuro", señaló durante un evento público realizado el monumento Cristo de La Paz a las afueras de San Salvador.

Flores indicó que el pueblo salvadoreño "necesita vivir en paz y con justicia social" y que la juventud y la niñez "encuentre oportunidades y no tengan miedo de ser capturados por sospechosos".

"Dictadura nunca más", agregó.

Durante el evento se colocó al pie de monumento una ofrenda floral y se guardo un minuto de silencio por las víctimas del conflicto armado interno, que dejó unas 75.000 personas muertas, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres.

La guerra civil (1980-1992) enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del FMLN, ahora partido político de oposición y que gobernó El Salvador por 10 años (2009-2019).

El 16 de enero se cumplen 32 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, que no son conmemorados por el Gobierno del presidente Bukele, que los cataloga como una "farsa".

La conmemoración de la firma de la Paz se da en momentos en que el país centroamericano se encuentra bajo un polémico régimen de excepción para combatir a las pandillas y en medio de un ambiente político y electoral de cara a las elecciones presidenciales del 4 de febrero, en las que Bukele buscará la reelección a pesar que la Constitución lo prohíbe.

Bukele, de 42 años y con gran popularidad, es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata y, de ganar, sería el primero en repetir en el cargo a pesar de que la Constitución no lo permite.

El camino a la reelección de Bukele se abrió en 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que había sido nombrada por el Congreso de mayoría opositora sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación de la Constitución

