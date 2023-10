El fiscal jefe del equipo Lava Jato en Perú es suspendido ocho meses y medio de su cargo

Lima, 6 oct (EFE).- El fiscal superior Rafael Vela, quien lidera hasta el momento el equipo investigador del caso Lava Jato en Perú, fue suspendido por ocho meses y medio de sus funciones por presuntamente haber cometido faltas graves al haber cuestionado en el 2020 una decisión judicial en el marco de la investigación seguida contra la líder derechista Keiko Fujimori.

Medios locales informaron este viernes que la decisión fue tomada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a cargo del fiscal superior provisional Carlos Muñoz León, y comprende una suspensión temporal sin sueldo por dos infracciones "muy graves" y otra "grave".

La medida se tomó tras una queja presentada en mayo de 2020 por la jueza Sonia Torres, quien le atribuyó a Vela "haber emitido expresiones impropias y manifiestamente ofensivas" contra ella y otros magistrados al haber cuestionado ante medios de comunicación la decisión de revocar la prisión preventiva de 15 meses que se dictó contra Fujimori por el caso Odebrecht.

En la resolución se aseguró que Vela "incurrió en acto u omisión que, sin ser delito, compromete gravemente los deberes del cargo", al haber comentado "aspectos procesales que se estaban llevando a cabo en un proceso en curso, así como interfirió en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado".

En respuesta, Vela afirmó en el Canal N de televisión que es víctima de un "abuso y arbitrariedad" del órgano de control y anunció que presentará una apelación para buscar revertir la medida.

El fiscal sostuvo que su equipo ya ha afrontado "este tipo de circunstancias" y remarcó que usará "todos los mecanismos que la ley prevé para combatir ese abuso y arbitrariedad".

En otras declaraciones a la emisora RPP, Vela agregó que el fiscal Muñoz le impuso la sanción a pesar de que "recién se hizo cargo de sus funciones", tras haber jurado a su cargo este miércoles.

"No me ha escuchado, no ha valorado ningún tipo de pruebas", sostuvo antes indicar que este jueves visitó su oficina para entregarla notificaciones, algo que calificó de "inédito, porque un fiscal superior no cumple ese tipo de funciones".

Al referirse a la queja que presentó la jueza Torres, señaló que sus declaraciones fueron "parte del ejercicio de la crítica a las decisiones judiciales" y nunca implicaron algún aspecto personal.

En ese sentido, consideró en el Canal N que no será suspendido de sus funciones hasta que sea resuelta su apelación y anunció que se reunirá con la fiscal general, Patricia Benavides, para solicitar su respaldo.

"Ciertamente yo no tengo ninguna expectativa de objetividad y de imparcialidad de la autoridad de control, por tanto voy a tener que actuar dentro de todas las posibilidades que la ley me prevé", dijo.

El fiscal señaló, además, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "está al tanto" de estos acontecimientos y ya ha solicitado información a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Por: EFE