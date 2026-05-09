Resumen: James Rodríguez estaría considerando retirarse del fútbol profesional una vez termine la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Según Caracol Radio, el volante ya habría hablado del tema con Minnesota United, en medio de la incertidumbre por su continuidad y la falta de regularidad en el club. La información también fue mencionada por Felipe Sierra en AS Colombia, mientras el jugador intenta recuperar ritmo tras problemas físicos recientes y pocos minutos en la MLS.

¿El fin de una era? James Rodríguez ya habría puesto fecha a su retiro: el Mundial 2026 sería su despedida

El futuro de James Rodríguez vuelve a estar en el centro de la conversación futbolera en Colombia. En las últimas horas, versiones provenientes de la prensa nacional señalan que el mediocampista estaría contemplando poner fin a su carrera profesional una vez termine la participación de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

De acuerdo con Caracol Radio, el actual jugador del Minnesota United ya habría conversado con el club sobre esa posibilidad, dejando sobre la mesa que la Copa del Mundo sería el cierre de su trayectoria como futbolista.

Según la información divulgada, el tema estaría ligado al panorama contractual del volante y a la incertidumbre sobre una eventual continuidad en la MLS.

Aunque por ahora no existe un pronunciamiento oficial del futbolista, la versión generó impacto por el momento en el que aparece: a menos de un mes del inicio de la cita orbital y en medio de un presente deportivo donde James no ha logrado sumar la regularidad que buscaba en Estados Unidos.

La información también fue ampliada por el periodista Felipe Sierra, quien aseguró que el jugador ya habría manifestado directamente esa intención dentro de Minnesota. El reporte se conoció en el espacio Es Un Hecho de AS Colombia, medio en el que se indicó que James ya dejó claro que el Mundial sería su última gran meta.

James Rodríguez le dijo al Minnesota United que se retiraría después del Mundial. Fuente @AS_Colombia pic.twitter.com/f2wdfQiBYa — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 9, 2026

Un retiro que se venía insinuando por su actualidad

Aunque James sigue siendo una de las figuras más reconocidas del fútbol colombiano, su etapa más reciente en clubes ha estado marcada por la intermitencia. Su paso por equipos como São Paulo, Club León y Rayo Vallecano no le permitió consolidar un ciclo estable, y esa misma tendencia se ha mantenido desde su llegada a Minnesota United.

El futbolista ha disputado seis partidos con el club estadounidense, dos de ellos como titular, y aún no registra goles ni asistencias.

Esa falta de continuidad ha alimentado el debate sobre su futuro, especialmente por tratarse de un jugador que, a sus 35 años, ha enfrentado dificultades para sostenerse con regularidad en la competencia semanal.

Lo físico, otro factor que influye en el final del camino

En las últimas semanas, la Federación Colombiana de Fútbol también confirmó que James atravesó una situación médica que lo obligó a ser hospitalizado.

En el comunicado, la FCF informó que el jugador sufrió “un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización”, aclarando además que la condición “No guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas”.

Aunque la Federación buscó llevar tranquilidad, el episodio se convirtió en otro elemento que evidencia el desgaste físico acumulado y que podría tener peso en una eventual decisión de retiro.

Minnesota y una negociación sin promesas deportivas

En medio del contexto, desde el propio Minnesota United han dejado claro que la llegada de James no se dio con la garantía de ser titular o protagonista absoluto.

El director deportivo del club, Khaled El-Ahmad, explicó que la conversación con el colombiano estuvo orientada a ofrecerle un entorno competitivo pensando en la preparación hacia el Mundial, sin comprometer un rol fijo dentro del equipo.

En una de sus declaraciones, señaló: “Vamos a dejar de lado el ruido de este fichaje y volvamos al momento donde lo estábamos discutiendo. Ven aquí, aporta con tu profesionalismo. Vas a estar en un buen entorno para poder prepararte para el Mundial”.

Por su parte, el entrenador Cameron Knowles también se refirió a la situación deportiva del plantel y justificó sus decisiones con una frase que fue interpretada como una explicación directa a la poca participación del colombiano: “Es difícil cambiar a un equipo ganador”.

Un último objetivo: despedirse en el escenario más grande

Con este panorama, el Mundial 2026 se perfila como el cierre perfecto para uno de los futbolistas más influyentes de la historia reciente de la Selección Colombia. Aunque su continuidad en clubes ha sido irregular, James sigue siendo un referente indiscutible en el país y un nombre que genera expectativa cada vez que se habla de la Tricolor.

Por ahora, el retiro no ha sido confirmado públicamente por el jugador, pero las versiones de medios nacionales han instalado la idea de que la cuenta regresiva ya comenzó.