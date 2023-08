El festival luso Vodafone Paredes de Coura celebra 30 años con Lorde, Little Simz y Bicep

Lisboa, 16 ago (EFE).- El festival Vodafone Paredes de Coura (distrito de Viana do Castelo, norte de Portugal) abre este miércoles las puertas en su 30º aniversario y contará, entre otros artistas, con Lorde, Little Simz, Wilco y Bicep.

Del 16 al 19 de agosto, medio centenar de bandas y cantantes en solitario ocuparán el escenario de este festival, ubicado a 20 kilómetros de Tuy (provincia española de Pontevedra) y a las orillas del río Taboão.

Comenzará hoy con actuaciones como las de Yo la Tengo, Bicep y Jessie Ware, mientras que Little Simz actuará el 18 y Lorde lo hará el 19, cerrando el festival.

Otros artistas previstos para este festival son Fever Ray, Loyle Carner, The Walkmen, Frank Carter & The Rattlesnakes, Explosions in the Sky, Black Midi, The Brian Jonestown Massacre, DOMi &JD BECK, Sudan Archives, Lee Fields, Kokoroko, Dry Cleaning, Squid y Nuno Lopes, entre otros.

Este festival, celebrado todos los años desde 1993 -excepto en 2020 y 2021 a causa de la pandemia-, ha acogido las actuaciones de figuras de la talla de Arcade Fire, Pixies, Nick Cave, PJ Harvey, Coldplay e Morrisey.

Por: EFE