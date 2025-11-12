La FCF impulsa el Fútbol Playa con exitoso curso nacional en Barranquilla

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reafirma su compromiso con el desarrollo del Fútbol Playa en el país.

En el marco del Plan Anual de Capacitaciones 2025 y el programa CONMEBOL Evolución, la FCF llevó a cabo el Curso Nacional de Fútbol Playa en su Sede Deportiva de Barranquilla.

El evento, realizado entre el 4 y el 6 de noviembre, convocó a representantes de las 34 ligas departamentales y a entrenadores vinculados a los procesos de las selecciones nacionales.

Su objetivo primordial fue fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas de los formadores encargados de impulsar esta disciplina en Colombia.

Durante tres intensas jornadas, los participantes se sumergieron en una formación integral que combinó teoría y práctica. Se realizaron:

Sesiones teóricas en aula, cubriendo temas cruciales como la planificación de entrenamientos, el análisis del juego y la estructura de competición.

Talleres y prácticas en cancha, orientadas a la aplicación de conceptos tácticos y físicos específicos del Fútbol Playa.

Espacios de análisis colectivo, esenciales para promover un alineamiento metodológico común entre clubes, ligas y las selecciones colombianas.

La actividad contó con la valiosa participación de los entrenadores de la selección nacional de Fútbol Playa, quienes compartieron sus experiencias y metodologías aplicadas en torneos internacionales.

Al finalizar, los asistentes recibieron materiales técnicos y la respectiva certificación.

Santiago Alzate, entrenador de la Selección Colombia de Fútbol Playa, resaltó la importancia de estas iniciativas.

“El fútbol playa colombiano sigue creciendo, y este tipo de espacios son fundamentales para consolidar una identidad de trabajo común que potencie el talento en todas las regiones.”

Con la realización de este curso, la Federación Colombiana de Fútbol continúa impulsando la profesionalización del Fútbol Playa.

