Buenos Aires, 8 dic (EFE).- El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) visitó este viernes al exgobernante brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), quien se encuentra en Buenos Aires para asistir a la asunción presidencial de Javier Milei.

Macri entró al hotel Pestana, en el centro de la capital argentina, y a los pocos metros se fundió en un abrazo con Bolsonaro, que lo esperaba en el hall acompañado de una comitiva que le fue presentando luego al expresidente argentino, según un video difundido por el canal LN+.

El expresidente brasileño viajó este jueves a Argentina acompañado por el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de sus hijos, y varios legisladores que integran su comitiva, para asistir al acto de investidura de Milei como presidente este domingo.

Tras participar en una entrevista en los estudios de Radio Mitre, el expresidente se reunió con Milei por espacio de una hora en el Hotel Libertador, de la capital argentina, donde el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) instaló su cuartel durante la campaña electoral, donde reside y mantiene su oficina de trabajo como presidente electo.

Bolsonaro y Milei pudieron conversar sobre la situación de Argentina que, según dijo el exmandatario a la salida, "está peor que Brasil", en tanto agregó que el mandatario electo "está armando un gran equipo" para intentar mejorar las condiciones de Argentina, país con el que Brasil comparte el bloque comercial del Mercosur (junto a Paraguay, Uruguay y Bolivia).

En el encuentro también estuvo presente la designada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, excandidata presidencial de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha) y quien ya ocupó ese cargo durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

La presencia de los Bolsonaro tiene que ver con la afinidad ideológica de ultraderecha con Milei, en tanto Jair Bolsonaro apoyaba la reelección de Macri en 2019, un referente de la centroderecha argentina, quien resultó vencido por el actual mandatario, Alberto Fernández, con quien mantuvo una relación distante y agresiva.

Bolsonaro no comentó este viernes la ausencia en el paso de mando de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aún no ha tenido contactos con Milei, el cual en su campaña electoral le tildó de "corrupto" y "comunista" y con quien hasta llegó a decir que no tendrá ninguna relación durante su mandato, pese a la sociedad estratégica entre ambos países.

Previamente, había pasado por los estudios de Radio Mitre, donde declaró: "Nosotros defendemos la democracia, la libertad, el libre comercio, la relación entre los pueblos y la autonomía de cada país".

Bolsonaro sostuvo que la victoria de Milei en Argentina impacta también en la región, porque "cuando la izquierda entra en el poder, el país pierde", porque "sólo tiene un objetivo, poder a cualquier costo" y que "así como Argentina empobreció con la izquierda, Brasil también".

"Quiero abrazar a Milei y pedir a Dios que un pueblo como Argentina, un país muy importante, que son buenos vecinos, pueda ser grande siempre respetando las características y la soberanía del país", deseó el líder brasileño.

El Gobierno de Brasil estará representado oficialmente por el canciller, Mauro Vieira, quien el 26 de octubre recibió en Brasilia a la canciller designada, Diana Mondino.

Por: EFE