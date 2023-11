El expresidente Macri acusa a Sergio Massa de hacer política «oscura, prepotente y mafiosa»

in

Buenos Aires, 1 nov (EFE).- El expresidente argentino Mauricio Macri (2105-2019) cargó fuerte contra el candidato oficialista a la Presidencia, Sergio Massa, al indicar que tiene una forma de hacer política "oscura, prepotente, mafiosa y corporativa".

"Somos el cambio o no somos nada; por eso yo voto a (Javier) Milei" en la segunda vuelta, se pronunció Macri, durante su participación este miércoles en un panel que compartió con el expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy (2011-2018) en la decimotercera edición del Foro ABECEB, que tiene lugar en Buenos Aires.

Argentina irá a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 19 de noviembre entre Massa, el candidato de Unión por la Patria (peronismo), y Milei, el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), quienes dejaron afuera a Patricia Bullrich, la candidata del espacio que integra Macri, Juntos por el Cambio (centroderecha).

El expresidente argentino enumeró la "larga trayectoria" de Massa, quien fue durante un año jefe de Gabinete de Cristina Fernández (2007-2015), cuando, según Macri, "pasaban muchas cosas".

Además de indicar que "ya nadie" lo vota en la localidad bonaerense de Tigre, donde fue intendente, el expresidente recordó que se acercó a él en 2013 con la idea de terminar con el kirchnerismo -ala del peronismo vinculado al expresidente ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y a la actual vicepresidenta- y finalmente terminó aliado a él.

Ahora es responsable del "desastre y destrucción de estos 15 meses" en que fue ministro de Economía, indicó Macri, quien aseveró sobre el candidato oficialista que tiene "una forma de hacer política oscura, prepotente, mafiosa y corporativa que ha atrapado a la Argentina, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo".

En cambio, afirmó que "lo nuevo", en alusión a Milei, que "no gobernó, no robó, no mintió", tiene "intención de cambio" y "va a aceptar la colaboración de todos".

Tras la derrota de Bullrich en la primera vuelta del 22 de octubre pasado, Macri y la excandidata -ambos del partido Propuesta Republicana (Pro), integrante de la coalición Juntos por el Cambio- apoyaron públicamente a Milei aunque sin un acuerdo de gobernabilidad.

Este posicionamiento favorable al economista libertario ha generado una crisis en el interior de esa alianza, ya que otros partidos, como la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, negaron respaldarlo y expresaron su "neutralidad".

Ese apoyo explícito también ha llevado a once legisladores de La Libertad Avanza a dejar el partido por considerar que Macri "es el límite" de aceptación en una formación que lleva a gala la etiqueta de ir "contra la casta" política, a la que pertenecería el expresidente.

Por: EFE