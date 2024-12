Asunción, 23 feb (EFE).- El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) declaró desde Paraguay, donde reside hace dos años, que viajará en el "debido momento" a su país para presentarse ante un juez dentro de una investigación por presunta corrupción, pero aclaró que ello dependerá de la recomendación de sus médicos.

"Yo tomaré la decisión en su debido momento, lo tengo que consultar principalmente con los médicos", explicó el exmandatario en una entrevista con EFE desde su residencia en Asunción.

Moreno fue acusado junto otras 37 personas -entre ellas su hija Irina Moreno y su esposa, Rocío González- por la Fiscalía ecuatoriana por presunto cohecho dentro del caso conocido como Sinohydro, relacionado con supuestos sobornos por 76 millones de dólares pagados por esa empresa estatal china para la construcción de la mayor central hidroeléctrica de ese país, Coca Codo Sinclair.

Como parte de la investigación, un juez ordenó en junio del año pasado que el exmandatario se presente cada mes en la embajada ecuatoriana en Paraguay, como medida alternativa al ingreso en prisión preventiva solicitado por la Fiscalía.

Además, el juez determinó que Moreno, que tiene una discapacidad del 85 %, deberá comparecer cada cuatro meses ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito.

"Por una vanidad de tenerme ahí presente no puedo poner en riesgo mi vida", alegó Moreno, quien no se presentó ante la autoridad judicial de Ecuador este mes de febrero, con lo que suman ya dos incumplimientos después de que no asistiera en octubre pasado, cuando su defensa planteó la posibilidad de hacerlo vía telemática.

La esposa del exdirigente compareció ante el juez este mes, confirmaron fuentes cercanas al exmandatario, que se sometió recientemente a una intervención quirúrgica.

Consultado sobre la posibilidad de que la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pida nuevamente prisión provisional en su contra por incumplir las medidas alternativas, Moreno dijo que la medida no sería efectiva porque tanto él como su esposa son personas de la tercera edad.

"Sería prisión domiciliaria, lo cual no me haría ningún daño, porque estoy aquí cumpliendo un trabajo con las personas con discapacidad", agregó.

Moreno vive en Paraguay desde febrero de 2022, donde se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en asuntos de discapacidad.

"Yo no pude presentarme en la ocasión anterior ni ahora", anticipó el exfuncionario. En cambio, afirmó que ha acudido mensualmente junto a su esposa a la embajada de Ecuador en Paraguay.

Por: EFE