El expresidente colombiano Uribe vuelve a arremeter contra la JEP por presunta «persecución»

Bogotá, 18 nov (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe volvió a arremeter este sábado contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque supuestamente lo persigue, según le dijeron personas cercanas a ese tribunal que le avisaron que está "todo listo" para procesarlo.

"Funcionarios de la JEP expresan a compañeros de estudios que ya tienen todo listo contra mi persona", publicó el exmandatario en su cuenta de X (antes Twitter), un día después de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso asegurara en una audiencia a puerta cerrada en ese tribunal que Uribe tenía conocimiento de la masacre de El Aro, perpetrada en 1997 por sus hombres.

En el mensaje, Uribe adjunta lo que parece ser una conversación con algún compañero: "Apreciado presidente, para manifestarle toda la solidaridad por esa persecución que tiene la JEP contra usted. Mi señora tiene una compañera en la maestría que es secretaria de alguna magistrada en la JEP y esta señora aseguró en un ejercicio de clase que ya tienen todo listo contra usted".

No es la primera vez que Uribe, que fue presidente de 2002 a 2010, arremete contra la JEP, surgida tras el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC. De hecho, en varias ocasiones ha pedido derogar esta justicia transicional.

El expresidente ha cuestionado duramente a la JEP por la investigación de los 'falsos positivos', ejecuciones de civiles cometidas por miembros del Ejército que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios por los supuestos resultados obtenidos.

Según la JEP, fueron 6.402 los 'falsos positivos' perpetrados entre 2002 y 2008, periodo que coincide con los dos mandatos de Uribe.

Polémica con Mancuso

El exmandatario también publicó este sábado mensajes en relación a la revelación que hizo Mancuso, excomandante de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el viernes en una audiencia reservada de la JEP, que finalmente lo aceptó en su jurisdicción después de años de idas y venidas.

Mancuso indicó que Uribe "siempre tuvo conocimiento" de la masacre de El Aro, una operación paramilitar en la que mataron a más de 17 campesinos y desplazaron a otros tantos de su territorio.

"Nunca conversé ni me reuní con el bandido de Mancuso; el parlamentario Miguel de la Espriella me dijo que si iba a reunirme con Mancuso, le contesté que no, que de hacerlo no podría ser presidente", dijo Uribe.

Según Uribe, "el bandido (Mancuso) no tiene una sola prueba de reuniones conmigo. Nunca hablamos, nos cruzamos pocos saludos por mi vinculación a Córdoba (de donde es oriundo el exjefe paramilitar), en sitios públicos, antes que apareciera como criminal".

También aseguró que Mancuso, que fue extraditado por Uribe en 2008 a Estados Unidos, donde cumplió una condena por narcotráfico, es el "favorito" de la JEP.

Las AUC, el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno de Uribe.

Por: EFE