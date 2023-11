El eurodiputado Urbán ve en indígenas de Ecuador un ejemplo ante la «fiebre neoextractivista»

in

Quito, 13 nov (EFE).- El eurodiputado español Miguel Urbán, parlamentario de la Izquierda Europea y miembro de Anticapitalistas, aseguró este lunes, en Quito, que la resistencia y lucha de los colectivos sociales y pueblos indígenas de Ecuador contra las industrias extractivas como la petrolera y la minería es "un ejemplo y un camino también para Europa".

Tras haber visitado en Ecuador varias comunidades indígenas que se oponen, tanto a la minería ilegal como a proyectos mineros legales fomentados desde el Estado, Urbán aseveró que "lo que se está jugando ahora mismo en Ecuador va mucho más allá de los propios intereses de Ecuador y nos interesa a todas y a todos".

"Es fundamental seguir el ejemplo de lucha de los pueblos indígenas y del pueblo ecuatoriano contra este fiebre neoextractivista", indicó Urbán en una rueda de prensa junto al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.

El parlamentario europeo valoró los históricos dos plebiscitos celebrados en agosto pasado en Ecuador, donde los ecuatorianos se manifestaron mayoritariamente en contra del petróleo y de la minería en dos zonas de alta biodiversidad.

En el primero de ellos se aprobó el cese de la explotación del Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos más importantes de petróleo de Ecuador, situado dentro del Parque Nacional Yasuní, mientras que en el otro se prohibió cualquier tipo de minería dentro del Chocó Andino, un espacio natural de bosques andinos que ocupa parte del área metropolitana de Quito.

"Es un ejemplo internacional de cómo se puede frenar desde la voluntad popular esta fiebre extractivista, desde la lucha y desde la resistencia. Creemos fundamental que se respeten esos compromisos y la soberanía popular, y creemos que es un camino para otros pueblos también en Europa, donde sufrimos esa fiebre extractivista", reiteró Urbán.

El eurodiputado se mostró impresionado por la "resistencia y vinculación casi orgánica" de los indígenas ecuatorianos "con el territorio que están defendiendo", lo que consideró "un ejemplo de autoorganización y de lucha que los pueblos europeos tenemos mucho que aprender".

"Creo que las multinacionales están demostrando que la principal contradicción que tenemos ahora es el capital contra la vida, y el problema es que las elites y gobiernos parecen apostar por el capital contra la vida, y lo que estamos viendo es que estas comunidades, pueblos y nacionalidades tienen claro cuál es su objetivo: la vida, y eso también impresiona", señaló.

Urbán, que realiza esta visita a Ecuador en coordinación con la Conaie y el Frente Nacional Antiminero (FNA), advirtió de las consecuencias extractivistas que enfrenta el sur global por el discurso de la transición energética y ecológica del norte global.

"Para que haya coches eléctricos en Bruselas, lo que hacen es construir minas en Ecuador", apuntó el parlamentario, cuya visita también tiene como objetivo "denunciar el neocolonialismo verde de la UE que tiene un impacto directo sobre el crecimiento extractivista en países como Ecuador, Perú, Bolivia y Chile".

"Es fundamental ver el impacto de nuestras políticas sobre el sur global para entender que somos responsables de lo que pasa aquí y de que tenemos que ser parte de la solución de lo que estamos viendo, y no habrá transición ecológica si no hay transición en el sur en el norte y si no se le pone la palabra justicia", concluyó.

Por su parte, Iza confió en que el eurodiputado pueda plasmar en un informe la vulneración de derechos en la que el movimiento indígena consideró que están incurriendo tanto empresas europeas con operaciones en Ecuador como compañías respaldadas por instituciones financieras europeas.

"En ese informe donde evidenciará e identificará la presidencia de las empresas mineras trasnacionales en donde no están teniendo responsabilidad ecológica ambiental ni con los derechos humanos", añadió.

Iza también exigió al Gobierno del electo presidente Daniel Noboa respetar y cumplir las consultas populares del Yasuní y del Chocó Andino, además de reiterar a la Corte Constitucional de Ecuador que declare inconstitucional el Decreto 754, emitido por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso para acelerar los trámites de proyectos de inversión, también en los sectores de petróleo y minería.

