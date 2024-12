El español López explica la ausencia de Kenti Robles con México en la Copa Oro femenina

Ciudad de México, 14 feb (EFE).- El español Pedro López, técnico de la selección femenina de México, aseguró este miércoles que no llamó a Kenti Robles, lateral del Real Madrid, para la Copa Oro femenina porque no se adapta a lo que quiere para el equipo. “La decisión del porqué no la llevamos es por […]