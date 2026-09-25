Resumen: Tras restituir el paso y la normalidad en el sector, el funcionario fue enfático en advertir que no se tolerarán estas prácticas en los barrios: «El espacio público no puede ser privatizado de esta manera, las calles de Medellín son de todos y así lo garantizaremos».

«El espacio público no se puede privatizar»: desmantelan parqueadero ilegal que vecinos armaron en barrio de Medellín

Minuto30.com .- Tras la indignación generada por una denuncia ciudadana que se hizo viral en redes sociales, las autoridades de Medellín intervinieron una vía pública que había sido cercada ilegalmente por un grupo de residentes para garantizar el parqueo exclusivo de sus vehículos.

La denuncia, realizada por habitantes del sector que publicaron imágenes evidenciando cómo la vía pública había sido bloqueada con cadenas, barandas y diversas estructuras de hierro para delimitar y reservar celdas de parqueo. «Esto ya no es un barrio. Es un parqueadero privado con cadenas. La calle es de todos, ellos la volvieron de unos», señalaba la queja que alertó sobre la situación.

La invasión y privatización irregular de la calle se registró en el barrio Cataluña, perteneciente a la Comuna 9 (Buenos Aires), en el centro-oriente de la capital antioqueña.

Operativo de recuperación

Ante la rápida difusión de las fotografías, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, confirmó que un equipo operativo se desplazó de inmediato hasta el lugar denunciado y procedió a cortar y retirar todos los cerramientos.

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Tras restituir el paso y la normalidad en el sector, el funcionario fue enfático en advertir que no se tolerarán estas prácticas en los barrios: «El espacio público no puede ser privatizado de esta manera, las calles de Medellín son de todos y así lo garantizaremos».

Con el desmonte de estas barreras, la administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para que siga denunciando este tipo de comportamientos abusivos que limitan la libre movilidad y el disfrute del espacio común.