Él es Alexis, tiene misma bacteria por la que hincha de Millos pidió eutanasia pero sigue aferrado a la vida

Resumen: Alexis Blandón, hincha de Atlético Nacional, lucha por su vida debido a la misma bacteria que causó la muerte de Javier Acosta, hincha de Millonarios. A pesar de su dolor crónico y de ser discapacitado por un accidente hace 21 años, Alexis no quiere morir. Su principal deseo es ver crecer a sus hijos y no dejar a su esposa. Aunque los médicos le sugirieron amputaciones, él busca alternativas de tratamiento, rechazando la eutanasia y esperando encontrar ayuda científica para prolongar su vida.

En Antioquia hay un caso muy similar al de Javier Acosta, el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia porque una bacteria estaba acabando con él y padecía dolores crónicos.

Se trata de Alexis Blandón, un hombre de 38 años, reconocido hincha de Atlético Nacional, y que hoy lucha por su vida por la misma bacteria que apagó la vida de Javier, pero su realidad es diferente. No quiere morir, principalmente porque quiere ver crecer a sus hijos y no abandonar a su esposa.

Alexis es discapacitado hace 21 años, cuando fue a saludar a un amigo que estaba en el Ejército y este, sin culpa, movió el fusil y se le disparó, dejándolo en silla de ruedas.

Aunque limitó su movilidad, Alexis continuó con su vida y trabajó, en su silla de ruedas, en un call center. Allí tenía horarios de aproximadamente 10 horas, donde permanecía totalmente sentado, lo que le generó una «úlcera por presión, es decir, una peladura», nos contó.

La úlcera por fuera no mostraba ningún síntoma, pero por dentro le estaba haciendo unos huecos, dos de ellos de cinco centímetros y uno de ocho centímetros, contó.

«El 9 de diciembre de 2023 yo fui por urgencias y me atendieron en la clínica de Caldas. Estuve un mes y medio en el hospital, donde me pusieron antibióticos y me hicieron curaciones», dijo Alexis, indicando el momento en el que comenzó el verdadero calvario para él.

Aseguró que después de esa hospitalización comenzó a ir de una clínica a otra, pero no daban con una solución eficaz. En agosto llegó a la clínica San Vicente de Paul, donde afirmó que le hicieron «lo que me tenían que haber hecho desde el principio», pero ya era un poco tarde.

Llegó un punto en el que, independiente de las cirugías o lavados que le hicieran, la bacteria volvía y afectaba la salud, dañando por completo cualquier tipo de tratamiento que se hiciera.

En noviembre del 2024, cuando se le volvió a abrir la bacteria, los especialistas le dijeron que ya no había nada que hacer, por lo que le sugirieron que, si quería seguir con vida, prácticamente debía dejarse amputar ambas piernas, algo que Alexis no aceptó porque «la infección no iba a estancarse ahí».

Tras su negativa, aseguró que ya no había nada más que hacer y que los médicos le dijeron que se diera al duelo y que se quedara en la casa, con la incertidumbre de no saber si duraría vivo días, meses o más tiempo.

La bacteria que está acabando con su vida es «osteomelitis: seudona auriginosa, estafilococus aurios, corine bacteriun», algo muy similar a la bacteria por la cual Javier Acosta, hincha de Millonarios, pidió que se le practicara la eutanasia.

Alexis reconoce en Javier una persona totalmente valiente, pues dejar la vida con una hija es algo que él no ha sido capaz, así los dolores cada vez sean más fuertes.

Él tiene dos hijos: uno de ocho y otro de 10 años a los cuales quiere ver crecer. También es casado, y además aún cuenta con su mamá: «no me quiero morir es por ellos, por eso quiero buscar una ayuda científica que me pueda ayudar».

En su búsqueda, Alexis incluso aseguró que se contactó con el médico que en su momento se ofreció a ayudar a Javier a superar la bacteria, pero la condición de él es más compleja y el especialista le dijo que no lo podía ayudar porque lo que padece es mucho más agresivo.

Alexis no quiere morir con dignidad, ni tampoco busca caridad. Él quiere que algún experto en salud en este país, o en el extranjero, le haga un tratamiento que le permita vivir por muchos años. El dolor para él es aguantable, pues solo espera ver a sus hijos crecer y salir adelante.