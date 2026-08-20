El Ejército Nacional anuncia la designación de su nuevo Comandante y Segundo Comandante

Resumen: Han sido designados el señor Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez como nuevo Comandante del Ejército Nacional, y el señor Brigadier General Rodolfo Morales Franco como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional.

Por designación del señor Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Abelardo de la Espriella, han sido designados el señor Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez como nuevo Comandante del Ejército Nacional, y el señor Brigadier General Rodolfo Morales Franco como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional.

Estas designaciones hacen parte del proceso institucional de fortalecimiento y continuidad del mando de la Fuerza, y estarán orientadas a consolidar las capacidades operacionales, estratégicas y administrativas del Ejército Nacional, así como al cumplimiento de la misión constitucional de proteger a los colombianos y garantizar la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional.

Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez

Comandante del Ejército Nacional

Con más de tres décadas de servicio a la Nación, el Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez es un destacado oficial del Ejército Nacional, con una amplia trayectoria en el ejercicio del mando en los niveles táctico, operacional y estratégico.

Ingresó al Ejército Nacional el 8 de enero de 1989 para prestar su servicio militar y, posteriormente, en 1990 ingresó a la Escuela Militar de Cadetes, donde se graduó como Subteniente en 1992.

Es Profesional en Ciencias Militares y en Administración de Empresas; Magíster en Defensa y Seguridad Hemisférica del Colegio Interamericano de Defensa, en Washington D. C.; Magíster en Estrategia y Geopolítica y Especialista en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.

Su formación se complementa con estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como con el Curso de Combate de Paracaidista Militar y el Intercambio de Alas de Paracaidismo con el Ejército de los Estados Unidos.

Durante su trayectoria ha ejercido el comando de unidades militares en regiones de alta complejidad operacional como Arauca, Cauca, Putumayo, Caquetá y Tolima. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como comandante del Batallón de Infantería N.° 33 “Junín”, comandante de la Brigada Móvil N.° 29, comandante del Comando Específico del Cauca, comandante del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) y comandante de la Quinta División. Actualmente, se desempeña como Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza.

Su destacada trayectoria ha sido reconocida con importantes distinciones militares, entre ellas la Orden de Boyacá, la Medalla por Servicios Distinguidos de Orden Público, la Orden al Mérito Militar “José Antonio Nariño”, grado Comendador; la Orden del Mérito Militar “José María Córdova”, grado Gran Oficial; la Medalla Militar “Al Valor”, la Medalla del Ministerio de Defensa Nacional y la Medalla al Servicio Meritorio de Inteligencia Militar “Guardián de la Patria”, entre otras.

Su llegada al Comando del Ejército Nacional representa la continuidad de un liderazgo fundamentado en la experiencia operacional, el pensamiento estratégico, la conducción de tropas y el fortalecimiento institucional.

Brigadier General Rodolfo Morales Franco

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional

El señor Brigadier General Rodolfo Morales Franco, oficial del Arma de Infantería y oriundo del municipio de Guateque, Boyacá, cuenta con más de 35 años de servicio en el Ejército Nacional.

A lo largo de su trayectoria militar ha ocupado importantes cargos de mando y responsabilidad institucional en unidades como el Batallón de Infantería N.° 9 “Batalla de Boyacá”, el Batallón de Contraguerrillas N.° 2 “Los Guajiros”, el Batallón de Contraguerrillas N.° 27 “Coronel Rogelio Correa”, la Brigada Móvil N.° 12 y la Vigésima Novena Brigada.

Dentro de su trayectoria institucional se destaca su participación como fundador de la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército Nacional. Asimismo, se desempeñó como Jefe de Estado Mayor y comandante de la Trigésima Brigada.

En 2021 fue designado como Agregado Militar ante la Federación de Rusia y, posteriormente, asumió como comandante de la Décima Tercera Brigada. Actualmente, se desempeña como comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, desde donde lidera las operaciones militares orientadas a garantizar la seguridad y protección de las comunidades del nororiente del país.

Es Profesional en Ciencias Militares, Especialista en Comando y Estado Mayor y en Seguridad y Defensa Nacional. Cuenta, además, con un Diplomado en Política Exterior Colombiana para Agregados Militares y un Diplomado de Liderazgo con Énfasis en Conducción Operacional y Táctica para Comandantes de Unidad Operativa Menor y Unidades Tácticas.

Un nuevo liderazgo al servicio de Colombia

Con estas designaciones, el Ejército Nacional reafirma su compromiso con el fortalecimiento de sus capacidades, la conducción efectiva de sus operaciones y la consolidación de una Fuerza preparada para responder a los desafíos de seguridad del país.

El Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez y el Brigadier General Rodolfo Morales Franco asumirán sus nuevas responsabilidades con la experiencia, liderazgo y vocación de servicio que han caracterizado sus respectivas trayectorias militares.

El Ejército Nacional continuará trabajando bajo los principios de legitimidad, transparencia, disciplina, respeto por la Constitución, la ley, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en cumplimiento de su misión constitucional y en defensa de todos los colombianos.