El Ejército argentino reparte 3.000 raciones de comida por la cuarentena

El Ejército argentino repartió este jueves 3.000 raciones de alimentos en la localidad de Rafael Castillo, dependiente del municipio bonaerense de La Matanza, en donde viven más de dos millones de personas, debido a la cuarentena decretada por la pandemia de coronavirus.

Así lo explicó a Efe el capitán Francisco Moulia, jefe de la unidad de respuesta número uno, compuesta por catorce hombres y mujeres encargados de labores de protección civil y ayuda humanitaria en el citado municipio desde “hace dos días”.

“Trabajamos en conjunto con la municipalidad, con gente que viene a trabajar, con guisos de arroz, de lentejas y de fideos. Se los cocina en esa cocina de campaña, de origen alemán, (que) tiene una capacidad de 700 raciones cada dos horas”, afirmó el oficial.

Según Moulia, el Ejército no solo estará “puntualmente” distribuyendo alimentos entre los municipios más necesitados, sino que continuará durante el tiempo que dure el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por el Gobierno argentino hasta el próximo 12 de abril.

“El Ejército argentino está dando una respuesta rápida a las necesidades de la gente. En este momento estamos buscando mitigar los efectos del coronavirus, un virus desconocido, teniendo en cuenta la misión que nos encomendó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”, puntualizó el capitán.

Junto al trabajo de los militares están quienes, de forma voluntaria, distribuyen alimentos a la población en los puntos de referencia para ello, como Carlos Herrera, un veterano de la guerra de las Malvinas que salió a repartir en Rafael Castillo justo el día en que se cumplen 38 años del inicio de la guerra con Reino Unido.

“Evidentemente no es sencillo. Creo que para nosotros, respecto a Malvinas, tiene la connotación de que este es un enemigo que no conocemos, que no vemos, que sí sabemos que existe (…). Lo que importa es que estamos todos acá trabajando por el bien de un montón de gente que está en desigualdad de condiciones”, afirmó Herrera a Efe.

Este es el tercer día que el Ejército sale a repartir alimentos en La Matanza, una de las zonas más vulnerables del cinturón urbano bonaerense por sus altos índices de pobreza y de empleo informal, lo que implica un volumen aún menor de ingresos mientras dure la cuarentena.

Hasta ahora, las Fuerzas Armadas también se han desplegado en las localidades bonaerenses de Quilmes y Moreno, así como en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe), para garantizar el acceso a los alimentos de los sectores con mayores carencias.

Además de las labores de ayuda humanitaria, el Ejército trabaja en cooperación con las fuerzas de seguridad para supervisar el cumplimiento de la cuarentena y ha habilitado un hospital reubicable en la periferia de Buenos Aires, con capacidad para atender a 100 personas cada 15 minutos.

A falta de un día para que se cumpla un mes del inicio del brote en el país, Argentina ha registrado 1.133 casos por coronavirus, un patógeno que ha acabado con la vida de 34 personas hasta la fecha.

EFE