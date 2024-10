Buenos Aires, 15 dic (EFE).- El Ejecutivo del libertario Javier Milei respaldó este viernes el protocolo contra los cortes de vía pública durante las manifestaciones anunciado en la víspera por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tiene como prioridad el "respeto por la ley".

Según informó este viernes el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en una rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete en la Casa Rosada (sede del Gobierno), el protocolo del Ejecutivo "es de jurisdicción en ámbitos federales", por lo que "no hay ninguna razón para que las diferentes jurisdicciones que deben hacer cumplir la ley en materia de seguridad no adhieran a este protocolo y no esté entre sus prioridades el respeto por la ley".

El protocolo anunciado en la víspera por la excandidata presidencial por la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha) ha despertado fuertes reacciones en partidos y movimientos sociales de izquierda por considerar que es "ilegal" y "anticonstitucional", en un escenario de severa crisis económica en Argentina

Por: EFE