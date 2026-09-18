El pequeño leimar Camilo de 3 años, lucha por su vida en una UCI de Quibdó, pero requiere traslado inmediato a un hospital de mayor nivel. Foto: Cortesía

Resumen: "La angustia no da más", repiten los allegados de Leimar Camilo. En el Chocó, donde el sistema de salud históricamente ha carecido de infraestructura de alta complejidad, la autorización de este traslado aéreo es, literalmente, la única esperanza de vida para el pequeño de tres años.

El drama de Leimar: el niño de 3 años que en Quibdó clama por traslado urgente a una hospital de mayor nivel para vivir

Minuto30.com .- La vida de Leimar Camilo Chala Mena, un niño de tan solo 3 años, pende de un hilo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica del Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó. Tras cinco días de hospitalización y con una grave acumulación de líquido en los pulmones, su estado es crítico, pero la falta de un traslado aéreo y la autorización a un hospital de mayor nivel lo mantiene atrapado en una carrera contra el tiempo.

El drama médico ha desatado la desesperación total de su familia. Su madre, Kelly Mena, habitante del barrio Horizonte (parte baja), suplican por la autorización de parte de la EPS Comfachocó para la remisión a un hospital de tercer nivel.

Además, debido a la complejidad de su cuadro clínico y las limitaciones geográficas del departamento, el menor requiere obligatoriamente un avión medicalizado.

Bloqueos y súplicas ante la barrera administrativa

Al ver que los médicos locales ya agotaron todas sus opciones con los recursos disponibles, y ante el silencio de la entidad de salud, la familia de Leimar y la comunidad decidieron tomar las vías de hecho.

La angustia los ha llevado a protagonizar bloqueos en Quibdó, buscando llamar la atención del país y del Gobierno Nacional.

Los puntos críticos de su clamor son tres:

Vuelo medicalizado urgente: Un avión ambulancia con soporte vital pediátrico que garantice la supervivencia del niño durante el viaje hacia un hospital de mayor nivel.

Gestión inmediata de la EPS: Que Comfachocó elimine los obstáculos administrativos y emita la orden de traslado de manera inmediata.

Intervención de la Supersalud: Un llamado de auxilio directo a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud para que intervengan y protejan el derecho a la vida del menor.

«La angustia no da más», repiten los allegados de Leimar Camilo. En el Chocó, donde el sistema de salud históricamente ha carecido de infraestructura de alta complejidad, la autorización de este traslado aéreo es, literalmente, la única esperanza de vida para el pequeño de tres años.