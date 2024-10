Los Ángeles (EE.UU.), 21 dic (EFE).- El documental 'La memoria infinita', de la directora chilena Maite Alberdi, quedó entre las películas precandidatas al Óscar en dicha categoría, informó este jueves la Academia en un comunicado.

La ucraniana '20 Days in Mariupol'; la estadounidense 'Beyond Utopia'; la danesa 'Apolonia, Apolonia'; la polaco-francesa-ucraniana 'In the Rearview' y la canadiense 'To Kill a Tiger' son otros de los títulos que también optan como preseleccionados a mejor documental.

Las películas anunciadas este jueves forman parte de las llamadas 'shortlists' que se componen de los semifinalistas para los Óscar en diez de sus categorías y son la antesala de las nominaciones que se darán a conocer el próximo 23 de enero.

Por: EFE