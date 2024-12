El Distrito ha invertido más de $76 mil millones en recuperar la red pública de salud

La Alcaldía de Medellín inyectó nuevos recursos para el fortalecimiento de la red pública de salud. Con $28.100 millones, la Administración Distrital continuará con su plan de recuperación del Hospital General, el Hospital Infantil y Metrosalud, tras los diferentes hallazgos financieros y contractuales.

“Venimos fortaleciendo la red pública. En lo corrido del año hemos invertido $76.000 millones para reactivación de servicios y ponernos al día en lo que se debe a médicos, especialistas, insumos y medicamentos para soportar la red de salud”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.

Desde enero, el Hospital General ha recibido $31.300 millones y cuenta con $15.200 millones más. Con la nueva gerencia se ha pagado la nómina atrasada del personal vinculado, se ha abonado a cuentas pendientes con especialistas, se han pagado más de $10.000 millones a las agremiaciones que suministran personal al hospital y se han cancelado más de $1.000 millones por servicios públicos vencidos. Se pasó, además, de 518 personas tercerizadas a 194, lo que representa una optimización del 37 % y un ahorro mensual de $1.230 millones.

Del personal saliente, el 80 % eran administrativos y solo el 20 % asistenciales. Con estos recursos se pusieron en funcionamiento 21 camas de hospitalización, se reabrieron siete de UCI neonatal y dos quirófanos. También se reactivaron los servicios de cirugía que estaban suspendidos o disminuidos. De manera progresiva, se han abastecido insumos y medicamentos y mejorado los flujos de atención en urgencias, lo que ha aumentado la recepción de pacientes.

En Metrosalud se han girado $17.500 millones y se cuenta con $10.900 millones más. Los recursos se destinaron al pago de proveedores, lo que permitió la baja en el endeudamiento y la rotación de la cartera. Se han reabierto cuatro puntos de vacunación (Centro de Salud La Esperanza, San Lorenzo, CISAMF y Villa Laura). Se abastecieron las farmacias y los insumos para una mejor atención a pacientes hospitalizados y para reducir estancias prolongadas.

En el Hospital Infantil Concejo de Medellín se subsanaron cuentas por pagar de los proveedores y se entregaron los insumos para funcionamiento.

Actualmente, las cuentas por pagar a los proveedores se mantienen a 60 días. Se giraron $2.000 millones más.

“¿Qué estamos viendo en el país? Cómo destrozaron el sistema. El sistema como lo conocíamos, con sus ventajas y falencias, ya no existe. Lo que no hicieron por ley lo hicieron vía administrativa asfixiando EPS que terminaron cayendo ante la presión del Gobierno Nacional. Es muy grave lo que están haciendo. Yo estoy convencido de que no nos vamos a quedar quietos, ni esperando que la crisis sea total y vamos a fortalecer la red pública”, añadió el mandatario distrital.

Continúan las investigaciones

Un informe de la Supersalud, con fecha del 15 de mayo, ratificó los hallazgos en el Hospital General de Medellín y Metrosalud, que denunció el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga desde inicios del año.

Según el reporte, el Hospital General registró pérdidas por más de $128.000 millones, los costos y gastos superaron en un 61 % los ingresos, no había claridad frente a lo adeudado con corte a diciembre de 2023 y se realizaron anticipos sin legalizar. La situación financiera impactó la disponibilidad de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, afectó la asignación oportuna de citas de consulta externa, cirugía y urgencias y conllevó al cierre de camas.

En esta entidad continúan las investigaciones con presencia permanente de los entes de control.

